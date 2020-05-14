Зеленский превратился в «слугу МВФ» и «молодого» Порошенко — Зубченко

Политический публицист Александр Зубченко заявил, что голосование за так называемый антикомолойский закон показало, что Зеленский окончательно превратился в "слугу МВФ" и политического двойника экс-президента Украины Петра Порошенко.

"13 мая 2020 года действительно стало "историческим днем". Зеленский публично превратился из мифического Голобородько в совершенно реального "слугу МВФ" и политического двойника Порошенко. Политически это означает, что уже не стоит вопрос: кто лучше — Порошенко или Зеленский? Владимир Александрович блестяще доказал, что никакой разницы, собственно говоря, и нет", — констатировал Зубченко.

Публицист напомнил, что Зеленский в период выборов обещал сажать коррупционеров, а в итоге всех выпустили, даже "скандального" Юрия Грымчка. Зубченко пишет, что даже якобы проплаченные социологические опросы фиксируют падение рейтинга действующего президента.

"Даже проплаченные исследования фиксируют рост популярности "Оппозиционной платформы". Одним из свидетельств подобного перехода избирателей является тот факт, что отдельные "слуги" уже ведут переговоры с партией Медведчука по поводу местных выборов", — заявил автор.

По мнению Зубченко, "эра Зеленского" заканчивается досрочно, потому что между действующим президентом Зеленским и бывшим президентом Порошенко нет никакой разницы, а 73,22% избирателей Зеленского "чувствуют себя обманутыми".

"Почему? Потому что голосовали против Порошенко, а в результате им подсунули молодого Порошенко", — пишет публицист.

Зубченко также назвал "слугой МВФ" и Тимошенко. По его словам, по идеологии от Зеленского и Порошенко отличается только партия Виктора Медведчука.

"Это когда 9 мая празднуют День Победы, когда "революция гидности" — технология смены власти для осуществления внешнего управления, а МВФ — это грабители с большой дороги, которые пришли отобрать у украинцев землю и другие остатки национальных богатств", — заявил Зубченко.

В завершение автор также напомнил, что Медведчук вместо разговоров разработал мирный план, который сейчас продвигает на международном уровне.

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