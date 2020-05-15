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За год на государственных должностях оказались более 30 «кварталовцев» и их знакомых – КИУ

В Комитете избирателей подсчитали, сколько людей из окружения Владимира Зеленского заняли государственные должности в Украине

сегодня, 14:08
Автор:

• Таисия Ерохина

За год на государственных должностях оказались более 30 «кварталовцев» и их знакомых – КИУ

В течение первого года президентства Владимира Зеленского государственные должности получили более 30 человек, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, а также сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, или же были знакомыми, друзьями, родственниками. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

Отмечается, что из этого числа 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95". В КИУ отметили, что до этого большинство нынешних деятелей не имели опыта работы в государственной сфере. Речь идет о нардепах, должностях помощников, заместителей и руководителей Офиса Президента, местах работы в органах безопасности Украины, центральных органах исполнительной власти, или же членстве в наблюдательных советах и комитетах. Полный перечень имен и должностей опубликован на сайте КИУ.

"Стоит понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не В. Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры В. Зеленского получили не только должности в Офисе Президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодности для выполнения поставленных задач", – говорится в сообщении комитета.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский может пойти на второй президентский срок. Об этом заявили в Офисе президента.


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Источник: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh
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