Медведчук призвал к отставке МИД Украины из-за позиции ведомства относительно трагедии 2 мая в Одессе – немецкие СМИ

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук призвал к отставке Министерства иностранных дел Украины из-за провокационного заявления о трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщает немецкая электронная газета Russland.news, рассказывая о реакции украинских политиков на позицию МИД Украины относительно трагедии 2 мая.

"Медведчук призвал к отставке МИД Украины из-за провокационного и манипулятивного заявления о предполагаемом следе России в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, что противоречит официально выраженной позиции президента Владимира Зеленского", – пишет издание.

Добавим, что ранее ОПЗЖ потребовала от Офиса президента и МИД Украины дать ответы на ряд вопросов, связанных с освещением событий 2 мая в Одессе официальными лицами и ведомствами. В частности, ОПЗЖ интересует, отражает ли заявление МИД Украины позицию главы государства и было ли оно согласовано с Офисом президента. Также в партии спрашивают, на каком основании и от чьего имени функционеры МИД Украины без решения судов озвучивают данную позицию и дают оценку одесской трагедии, которая идет вразрез с официальным заявлением президента Зеленского. Помимо этого, нардепы заявляют, что фильм Украинского института национальной памяти, выпущенный к 6-й годовщине "Одесской Хатыни", якобы "пронизан ложью и спекуляциями".

"Фильм навязывает обществу мнение, что 2 мая – это день, когда одесситы остановили "русскую весну". И главное: кто в Украине в действительности осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства – глава государства, МИД Украины или Украинский институт национальной памяти?", – говорится в обращении ОПЗЖ.

Отметим, что Медведчук заявил, что за 5 лет предыдущей украинской власти, несмотря на требования родных и близких жертв одесской трагедии и призывы политиков, представителей гражданского общества и международных организаций, так и не проведено объективное расследование событий 2 мая.

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