Преступления судей должен рассматривать Высший антикоррупционный суд, - известный адвокат

Украинская правовая реформа имеет в своей практической реализации массу угроз. Одной из них является индивидуальные надежды судей, на то, что угроза хаоса их не коснется. Такое мнение высказал Виктор Петруненко в своем материале для ZN.UA.

"Речь идет о привлечении к ответственности за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, в основе которого лежит искажение истинных обстоятельств дела", - уточнил эксперт.

Таким образом, продолжил автор, активизация борьбы по искоренению уголовно-правовыми методами преступлений против правосудия может оказаться эффективным способом реализации политической воли к безотлагательному реформированию и очищению авгиевых судейских конюшен.

Далее Петруненко поясняет, за что именно судей могут привлечь к ответственности.

"Речь не идет о привлечении судьи к ответственности за правовую оценку тех или иных обстоятельств дела в хозяйственных, административных или цивильных процессах. Также не говорим и о дискреции в уголовном процессе. Речь идет о привлечении к ответственности за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, созданного путем искажения действительных обстоятельств дела или даже создания фальсифицированной его фабулы. Либо же вынесение решения, при котором применение Закона не соответствует его содержанию и смыслу, букве и духу, а то и вовсе требованиям формальной логики", - пояснил Петруненко.

По его словам, проблемой для эффективной реализации предлагаемой идеи может стать (не)процессуальное укрывательство изобличенных судей такими же судьями-коррупционерами, которые на время остаются вне рамок уголовного расследования. Поэтому представляется целесообразным возложить контроль и рассмотрение дел о преступлениях судей на Высший антикоррупционный суд, делает вывод адвокат.

"Судьями и адвокатами осуществлено создание системы заведомо неправосудных судебных решений, обеспечивающих противоправное владение чужим имуществом и соответственно легализацию средств добытых преступным путем. Расследование позволит не только вскрыть и очистить этот фурункул в общественном организме, но и выявить иные преступления", - отметил автор.

Как привлечь к ответственности судью за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, созданного путем искажения действительных обстоятельств дела или даже создания фальсифицированной его фабулы. Как не допустить вынесение решений, при которых применение Закона не соответствует его содержанию и смыслу, букве и духу. Более детально в аналитической статье автора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!