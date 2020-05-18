Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.05.2020

BTC/USD

9615.26

ETH/USD

211.36

LTC/USD

44.83

НБУ 18.05.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

28.95

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук: Земли сельскохозяйственного назначения – достояние всего украинского народа
НОВОСТИ Все новости

Медведчук: Земли сельскохозяйственного назначения – достояние всего украинского народа

Действующая власть готовит сельскохозяйственные земли государственной и коммунальной собственности для передачи представителям глобального капитала и форсирует эти процессы. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук

сегодня, 15:18
Автор:

• Комментарии

Медведчук: Земли сельскохозяйственного назначения – достояние всего украинского народа

По мнению парламентария, наиболее примечательной чертой нынешнего властного объединения в Украине  является не для всех понятное  стремление быстрыми темпами обеспечить передел крупнейшего богатства украинского народа – земель сельскохозяйственного назначения.

"Показательным в этом плане было принятие в первом чтении 13 ноября 2019 года пресловутого законопроекта № 2178-10, который фактически запускал рынок сельскохозяйственных земель и предусматривал возможность концентрации у конечного бенефициарного владельца до 200 тыс. га данного вида земель. В случае если бы данная норма прошла второе чтение, в нашей стране уже были бы созданы невиданные в мировой практике тепличные условия для тотальной латифундизации сельскохозяйственных земель и тем самым были бы открыты шлюзы для массового обезземеливания украинских крестьян, для которых земля – основной фактор выживания в условиях глубокой стагнации национальной экономики", – отметил Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что ОПЗЖ сделала все возможное для того, чтобы сохранить землю сельскохозяйственного назначения в собственности и пользовании украинцев: "Именно бескомпромиссная позиция депутатов нашей фракции заставила парламентское большинство отказаться от законодательных норм стартовой редакции законопроекта № 2178-10, которые предусматривали возможность чрезмерной концентрации земель в одних руках (200 тыс. га), продажи земель государственной и коммунальной собственности, предоставления иностранцам права покупать сельскохозяйственные земли". 

Но, как отметил Медведчук, время показало, что такие "уступки" власти были временными и выступали своего рода отвлекающим маневром.

По словам нардепа, законопроект о земле фактически направлен на приватизацию земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. 

"Принятие такого рода законопроектов будет означать завуалированную реанимацию временно приторможенного желания монобольшинства и его сателлитов ("Европейской солидарности" и "Голоса") обеспечить законодательное оформление продажи земель государственной и коммунальной собственности", – убежден Медведчук.

Парламентарий предупреждает, что вероятное принятие законопроекта № 3012 или № 3012-1 фактически даст "зеленый свет" процессам поглощения государственных и коммунальных земельных активов (наиболее ликвидных, наиболее лакомых кусков украинской земли, поскольку они представлены целостными земельными массивами). К таким землям, в первую очередь, относятся земли научно-исследовательских учреждений.

"Сельскохозяйственные земли научно-исследовательских учреждений – это достояние всего украинского народа, поскольку их уникальные характеристики являются следствием титанического труда многих поколений, результатом значительных овеществленных затрат государства в предыдущие десятилетия. Поэтому они должны принадлежать всему украинскому народу, а не только нынешнему поколению сотрудников этих учреждений", – озвучил позицию ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Нардеп еще раз акцентировал внимание на том, что земля – это достояние всех граждан Украины.

"Наши потомки не простят нам того, что мы не сохранили для них нашу главную ценность – благодатную украинскую землю", – резюмировал Виктор Медведчук.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/viktor_medvedchuk_zemelnyj_deriban_zelvlasti_l_ot_blickriga_k_polzuchemu_pogloscheniju.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...