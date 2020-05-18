Медведчук: Земли сельскохозяйственного назначения – достояние всего украинского народа

По мнению парламентария, наиболее примечательной чертой нынешнего властного объединения в Украине является не для всех понятное стремление быстрыми темпами обеспечить передел крупнейшего богатства украинского народа – земель сельскохозяйственного назначения.



"Показательным в этом плане было принятие в первом чтении 13 ноября 2019 года пресловутого законопроекта № 2178-10, который фактически запускал рынок сельскохозяйственных земель и предусматривал возможность концентрации у конечного бенефициарного владельца до 200 тыс. га данного вида земель. В случае если бы данная норма прошла второе чтение, в нашей стране уже были бы созданы невиданные в мировой практике тепличные условия для тотальной латифундизации сельскохозяйственных земель и тем самым были бы открыты шлюзы для массового обезземеливания украинских крестьян, для которых земля – основной фактор выживания в условиях глубокой стагнации национальной экономики", – отметил Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что ОПЗЖ сделала все возможное для того, чтобы сохранить землю сельскохозяйственного назначения в собственности и пользовании украинцев: "Именно бескомпромиссная позиция депутатов нашей фракции заставила парламентское большинство отказаться от законодательных норм стартовой редакции законопроекта № 2178-10, которые предусматривали возможность чрезмерной концентрации земель в одних руках (200 тыс. га), продажи земель государственной и коммунальной собственности, предоставления иностранцам права покупать сельскохозяйственные земли".

Но, как отметил Медведчук, время показало, что такие "уступки" власти были временными и выступали своего рода отвлекающим маневром.

По словам нардепа, законопроект о земле фактически направлен на приватизацию земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций.

"Принятие такого рода законопроектов будет означать завуалированную реанимацию временно приторможенного желания монобольшинства и его сателлитов ("Европейской солидарности" и "Голоса") обеспечить законодательное оформление продажи земель государственной и коммунальной собственности", – убежден Медведчук.



Парламентарий предупреждает, что вероятное принятие законопроекта № 3012 или № 3012-1 фактически даст "зеленый свет" процессам поглощения государственных и коммунальных земельных активов (наиболее ликвидных, наиболее лакомых кусков украинской земли, поскольку они представлены целостными земельными массивами). К таким землям, в первую очередь, относятся земли научно-исследовательских учреждений.

"Сельскохозяйственные земли научно-исследовательских учреждений – это достояние всего украинского народа, поскольку их уникальные характеристики являются следствием титанического труда многих поколений, результатом значительных овеществленных затрат государства в предыдущие десятилетия. Поэтому они должны принадлежать всему украинскому народу, а не только нынешнему поколению сотрудников этих учреждений", – озвучил позицию ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Нардеп еще раз акцентировал внимание на том, что земля – это достояние всех граждан Украины.



"Наши потомки не простят нам того, что мы не сохранили для них нашу главную ценность – благодатную украинскую землю", – резюмировал Виктор Медведчук.

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