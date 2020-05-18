Игорь Колыхаев: Децентрализация — единственный путь к экономической стабильности Украины

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Народный депутат и лидер партии "Нам Здесь Жить" Игорь Колыхаев написал в своем блоге для Economist.ua, что единственный путь к экономической стабильности — это децентрализация властных полномочий на местах.
"Недавно мною был разработан и подан проект закона о внесении изменений к Кодексу Украины о недрах по децентрализации полномочий в области недропользования и предоставления органам местного самоуправления полномочий по обеспечению эффективного использования природно-сырьевого потенциала", — пишет Колыхаев.
Также парламентарий добавил, что законопроект поможет власти
на местах быстрее принимать решения и эффективнее осваивать потенциал своих
регионов в сфере добычи недр, минуя бюрократию разрешительных процедур. Политик
считает, что "потенциал богатейшей земли Украины до сих пор не раскрыт".
В качестве примера Колыхаев приводит родную Херсонщину, от которой и прошел в парламент по мажоритарному округу.
"Взять, к примеру, Херсонщину. С ее залежами марганцевых руд, газа, минеральных вод, лечебных грязей, песка и т.д. Согласно программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, должно быть существенное наращивание добычи полезных ископаемых, связанных с потенциальной возможностью наращивания экспортного потенциала государства", — убежден Игорь Колыхаев.
Напоследок политик подчеркнул вредные, по его мнению, аспекты для экономики и развития страны в целом.
"Но из-за недофинансирования отрасли и ряда других,
более важных проблем, по мнению центра, миллионы гривень, которые так
необходимы, остаются лежать в земле вместо того, чтобы служить украинскому
народу. Не развивая данную отрасль, мы обращаемся к МВФ за финансовой помощью,
выставляем на торги украинскую землю, принимаем антиконституционный закон о
банках. Что дальше? И какие требования выставит МВФ — большой вопрос, но явно не
в пользу Украины", — написал Колыхаев.
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