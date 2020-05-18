Игорь Колыхаев: Децентрализация — единственный путь к экономической стабильности Украины

Народный депутат и лидер партии "Нам Здесь Жить" Игорь Колыхаев написал в своем блоге для Economist.ua, что единственный путь к экономической стабильности — это децентрализация властных полномочий на местах.

"Недавно мною был разработан и подан проект закона о внесении изменений к Кодексу Украины о недрах по децентрализации полномочий в области недропользования и предоставления органам местного самоуправления полномочий по обеспечению эффективного использования природно-сырьевого потенциала", — пишет Колыхаев.

Также парламентарий добавил, что законопроект поможет власти на местах быстрее принимать решения и эффективнее осваивать потенциал своих регионов в сфере добычи недр, минуя бюрократию разрешительных процедур. Политик считает, что "потенциал богатейшей земли Украины до сих пор не раскрыт".

В качестве примера Колыхаев приводит родную Херсонщину, от которой и прошел в парламент по мажоритарному округу.

"Взять, к примеру, Херсонщину. С ее залежами марганцевых руд, газа, минеральных вод, лечебных грязей, песка и т.д. Согласно программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, должно быть существенное наращивание добычи полезных ископаемых, связанных с потенциальной возможностью наращивания экспортного потенциала государства", — убежден Игорь Колыхаев.

Напоследок политик подчеркнул вредные, по его мнению, аспекты для экономики и развития страны в целом.

"Но из-за недофинансирования отрасли и ряда других, более важных проблем, по мнению центра, миллионы гривень, которые так необходимы, остаются лежать в земле вместо того, чтобы служить украинскому народу. Не развивая данную отрасль, мы обращаемся к МВФ за финансовой помощью, выставляем на торги украинскую землю, принимаем антиконституционный закон о банках. Что дальше? И какие требования выставит МВФ — большой вопрос, но явно не в пользу Украины", — написал Колыхаев.

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