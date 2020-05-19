Министр юстиции Малюська с командой АРМА пытаются взять Межигорье под личный контроль — СМИ

Министр юстиции Денис Малюська и новое руководство Агентства по розыску и управлению имуществом, приобретенным незаконным путем, в лице временно исполняющего обязанности директора Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко пытаются взять Межигорье под личный контроль. Об этом написал бывший начальник управления менеджмента активов АРМА Виталий Резник в блоге для издания Цензор.нет.

По его словам, Малюська, Сигидин и Павленко в обход конкурса назначили управляющей компанией ООО "Зручно", которая якобы не соответствует требованиям к управляющему таким комплексом. Подробную схему о договорах чиновников в процессе выбора управляющей компании осветил Telegram-канала АРМА: искусство воровать.

"Вместо открытого конкурса и наведения порядка в управлении резиденцией бывшего президента министр берет дело в свои руки совершенно в другом смысле — в ручном режиме, через одобрение сотрудников ГПУ, назначается управительская компания, которая обещает сделать из Межигорья курорт", — пишет Резник.

Резник подчеркивает, что планы министра и аффилированной к нему компании по трансформации комплекса идут вразрез с законом Украины и закрепленными в нем задачами и целями процедуры управления арестованным имуществом.

"Задачи АРМА — не просто управлять имуществом, а, главное, сохранить его до окончательного решения суда. Категорически нельзя начинать перестраивать, перекраивать и изменять комплекс, вносить там изменения на свое усмотрение ради роста прибыльности, передавать права собственности — Межигорье не конфисковано, оно арестовано", — подчеркивает Резник.

Основными задачами созданного в 2015 году АРМА является распоряжение арестованным имуществом, а также передача его во временное управление третьим компаниям, чтобы оно не утратило своей ценности и не нанесло убытки собственникам до решения суда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!