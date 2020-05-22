За спиной президента Ахметов возвращает в политику Яценюка, - политолог

Олигарх Ринат Ахметов пытается вернуть в политику экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Такое мнение выразил политический эксперт Николай Давидюк, отмечая, что внезапное появление Арсения Яценюка в официальном пуле министров, посетивших 21 мая Черновцы, указывает на планы Рината Ахметова вернуть политика во власть.

"На протяжении последних месяцев СМИ, принадлежащие Ринату Ахметова, упорно работают над возвращением Яценюка если не на политическую карту, то хотя бы в публичное поле. Но появление экс-премьера рядом с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром кабинета министров Олегом Немчиновым больше похоже на неуклюжую попытку преувеличить реальный статус Яценюка", - говорит эксперт.



По мнению Давидюка, отсутствие в официальном пуле рабочей поездки в Черновцы депутатов-мажоритарщиков от “Слуги народа” и присутствие там Яценюка выглядит, как минимум, странно.

"Очевидно, что крупнейший украинский олигарх старается вернуть своего протеже во власть, но когда для этого в роли статистов на задний план выставляют министров, это говорит о проблемах с политической культурой, - отмечает Николай Давидюк. - Также большой интригой является роль, которую в реализации сценария возвращения Арсения Яценюка сыграет другой подручный Рината Ахметова - премьер-министр Денис Шмыгаль. Пока очевидно лишь то, что эта игра будет вестись за спиной президента".

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