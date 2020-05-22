Чаплыга о пресс-конференции: С Порошенко у Зеленского «совет да любовь», а Медведчука он считает главным политическим оппонентом

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Итоговая пресс-конференция президента показала, что перед нами
все тот же Порошенко, только в маске Зеленского. Так прокомментировал
основные тезисы, прозвучавшие в ходе пресс-конференции Зеленского политический
активист Михаил Чаплыга.
"Никаких сомнений – передо мной все тот же Порошенко в маске
"Зе". На манеже все те же интервенты из-за рубежа, все те же компрадоры и мы
все так же… колония. Все та же Супрун, все те же "соросята", все тот же Госдеп
и МВФ управляют страной", - написал политический активист.
"А те, кто сказал "кривое слово" в адрес интервентов, те - "рука
кремля", - добавил он.
По словам Чаплыги, нападки президента на Newsone выглядят
как заочная дискуссия Зеленского с Виктором Медведчуком, который часто
выступает на этом и других оппозиционных каналах.
"И если уж откровенно, то в перепалке Зеленского с журналисткой
Newsone мы увидели истинное лицо нашего президента. А сама дискуссия, по сути,
была дискуссией Зеленского и Медведчука, который часто появляется на Newsone и
других оппозиционных каналах", - пояснил автор.
По словам Чаплыги, поведение Зеленского вызвано тем, что США
предъявили Офису президента Украины претензии из-за скандала вокруг биолабораторий
Пентагона, действующих на территории Украины.
"Товарищи из Госдепа и Пентагона ну очень обозлены, что
Медведчук поднял вопрос, Что на территории независимой Украины делают
биолаборатории, которые финансируются Пентагоном и участвуют в программах
военного ведомства США?", - рассказал активист о подоплеке нервного поведения
Зеленского.
"Американские партнеры" логично предъявили Зеленскому и ОП за
то, что они дезертировали с информационного поля боя, а Медведчук
воспользовался ситуацией и раскрутил скандал до уровня международного. Отсюда и
такая нервозность", - пояснил он.
В целом же, резюмировал Чаплыга, итоговая пресс-конференция
показала, что Зеленский считает своим главным политическим противником именно
Медведчука.
"И если с Порошенко у Зеленского и "слуг" совет да любовь, то
итоговая пресс-конференция оформила идеологическое противостояние Зеленский vs.
Медведчук", - констатировал активист.
Чаплыга добавил, что есть несколько причин для этого.
"Тот открыто выступает против внешнего управления из США и МВФ,
которые, как мы услышали на записях Порошенко-Байдена, прямо указывают не
только о кадровых назначениях, но даже и о тарифах ЖКХ", - привел он одну из
причин.
Михаил Чаплыга поделился инсайдерской информацией о том, что
часть "слуг народа" договаривается с партией Медведчука об участии в местных
выборах.
"Плюс социология КМИС, показавшая падение "слуг" и рост ОПЗЖ, и Порошенко, и Юли. Но главное, что на местах "слуги" побежали договариваться к конкурентам о походе на местные выборы. И больше всего бегут именно к партии Медведчука. С прошлой недели этот процесс неожиданно стал массовым. Вот основные причины, почему Зеленский так нервно отреагировал на простой вопрос журналистки с Newsone", - констатировал политический активист.
"Кстати, уже на следующий день Нацрада назначила внеплановую проверку телеканала Newsone "за разжигание вражды", - обратил внимание политический активист Михаил Чаплыга.
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