Против Геруса готовят провокации, - экс-нардеп Лещенко

Глава комитета Верховной Рады Андрей Герус стал объектом кампании по дискредитации его репутации. Масштабная операция началась с отправки провокаторов в его родной населенный пункт. Такая информация появилась в Telegram-канале экс-депутата Верховной Рады Сергея Лещенко.

Так, Лещенко не только поведал о провокациях у дома Геруса, но и назвал организаторов и причастных лиц.

"На этой неделе в село, где проживают родители Геруса, наведались неизвестные на автомобиле, которые за деньги собирали информацию о депутате, побывали в его школе. Под жилищным комплексом в Голосеевском районе Киева, где проживает Герус, проводит моно-митинги известный провокатор Всеволод Филимоненко, который ранее был замечен в нападках на главу НАБУ Артема Сытника и спровоцировал уголовное дело против антикоррупционного активиста Виталия Шабунина", - пишет он.

По мнению бывшего нардепа, такие нападки происходят из-за профессиональной деятельности Геруса в комитете по ТЭК.

"Герус известен своей активной позицией по ограничению монополии Рината Ахметова. Учитывая предыдущие выпады, которые состояли в подготовке и демонстрации черного пиара против Геруса на телевидении, о заказчиках кампании можем тоже догадываться.На кону важные решения, как остановка атомных блоков и сохранение сверхприбылей в зелёной энергетике. Олигархам важно сформировать круг лояльных к себе чиновников и дискредитировать Геруса", - подчеркнул Лещенко.





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