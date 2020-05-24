Виктор Медведчук намерен прекратить внешнее управление Украиной

Если президент Владимир Зеленский хочет оставаться президентом независимого и суверенного государства, он должен начать борьбу с внешним управлением Украиной. Об этом в эфире программы "60 минут по горячим следам" на канале "Россия-1" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

По мнению политика, недавний скандал вокруг записей разговоров на то время вице-президента Соединенных Штатов, а сейчас кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко вряд ли закончится благоприятно для Украины.

"Благоприятно для Украины, в моем понимании, – прекратить внешнее управление со стороны Вашингтона, которое установлено над Украиной в 2014 году. Это факт, который не требует доказательств. В том числе подтверждением являются те разговоры, которые были публично оглашены несколько дней назад. Уверен, что публичное ознакомление с этими разговорами произошло по поручению республиканцев. Более того, информация выдана тоже американцами, и те, кто ее озвучивал, выполняли это поручение", – отметил Медведчук.

Народный депутат убежден, что разговоры Байдена с Порошенко действительно достоверные, так как Байден сам это признал.

"Признал тогда, когда заявил: миллиард в виде кредитной помощи Украине будет получен, когда Порошенко снимет генерального прокурора Шокина и поставит другого человека, который прекратит уголовное преследование в отношении компании, в которой в том числе участвует его сын. Поэтому это – американская коррупция, это – элемент внешнего управления со стороны США в Украине", – объяснил Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что в данное время ОПЗЖ инициировала создание временной следственной комиссии в Верховной Раде по этому вопросу, и пообещал, что эта комиссия будет создана.

"Думаю, что Зеленский, если он хочет оставаться президентом независимого и суверенного государства, должен начать борьбу с этим внешним управлением. И то, что такое подспорье в этой борьбе появилось, надо использовать. Используют ли – у меня большие сомнения. Но как минимум оппозиция в лице ОПЗЖ будет делать всё для того, чтобы продемонстрировать характер и содержание этого внешнего управления и вести с ним активную борьбу", – подчеркнул Медведчук.

Отвечая на вопрос ведущей, хватит ли Зеленскому смелости уменьшить американское влияние на Украину, оппозиционный политик признал, что на начальном этапе это влияние действительно было ослаблено.

"Господин Зеленский продолжает действовать в русле внешнего управления. Будут ли привлечены виновные, в том числе Порошенко, к ответственности (сегодня доказательства, что в его действиях есть признаки тяжких государственных преступлений, являются фактом, установленным как с одной, так и другой стороны) – это вопрос. Недаром существует мнение, что политика была прозападной, а Зеленский сегодня ее продолжает", – подытожил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.





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