Иван Слободяник: Фермеры против квот на импорт удобрений и монополизации рынка в интересах Фирташа

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Введение квот на минеральные удобрения нанесет удар по
аграриям и простым украинцам, считает глава объединения "Агро-Продовольственная
Рада" и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.
"Видим очередную попытку монополизации рынка минеральных удобрений
в угоду одному игроку якобы с "благими намерениями" защиты национального
производителя. Делается это с помощью Межведомственной комиссии по вопросам
международной торговли из-за введения квот", — предупреждает Слободяник о
последствиях монополизации рынка минеральных удобрений Украины.
По словам председателя, в 2010 году группа OSTCHEM олигарха
Дмитрия Фирташа с помощью денег "Газпромбанка" купила 4 частных производителя
минеральных удобрений и смогла завести лояльный менеджмент на 2 государственных
завода. Кроме того, были созданы искусственные барьеры для импорта удобрений в
Украине.
В результате компании Фирташа получили монополию на украинском
рынке минеральных удобрений, после чего цена на удобрения в Украине выросла на
30-40% по сравнению с соседними странами.
Также Слободяник рассказал, что несколько лет назад были
сделаны первые шаги в либерализации рынка минеральных удобрений, что привело к
появлению на этом рынке других игроков: Турции, Болгарии, Польши, Литвы,
Марокко и других стран. Это создало конкуренцию и снизило стоимость удобрений и
себестоимость сельскохозяйственной продукции.
"Мы не против поддержки отечественного производителя. Но
такие шаги должны делать взвешенно, по установленному плану и с определенными
мерами по модернизации украинских предприятий, производящих минеральные
удобрения. В противном случае никто не гарантирует, что это не будет очередная
выемка из карманов аграриев и конечных потребителей в угоду одной
олигархической группе", — комментирует Слободяник.
Объединение "Агро-Продовольственная Рада" и Всеукраинский конгресс фермеров призывают президента Владимира Зеленского, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили и генерального прокурора Ирину Венедиктову вмешаться в ситуацию.
Напомним, стали известны подробности встречи аграриев с премьер-министром Денисом Шмыгалем на тему развития фермерства в Украине. Услышала ли власть проблемы, которые беспокоят фермеров: озвучено результат встречи с премьером.
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