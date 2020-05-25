Иван Слободяник: Фермеры против квот на импорт удобрений и монополизации рынка в интересах Фирташа

Введение квот на минеральные удобрения нанесет удар по аграриям и простым украинцам, считает глава объединения "Агро-Продовольственная Рада" и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

"Видим очередную попытку монополизации рынка минеральных удобрений в угоду одному игроку якобы с "благими намерениями" защиты национального производителя. Делается это с помощью Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли из-за введения квот", — предупреждает Слободяник о последствиях монополизации рынка минеральных удобрений Украины.

По словам председателя, в 2010 году группа OSTCHEM олигарха Дмитрия Фирташа с помощью денег "Газпромбанка" купила 4 частных производителя минеральных удобрений и смогла завести лояльный менеджмент на 2 государственных завода. Кроме того, были созданы искусственные барьеры для импорта удобрений в Украине.

В результате компании Фирташа получили монополию на украинском рынке минеральных удобрений, после чего цена на удобрения в Украине выросла на 30-40% по сравнению с соседними странами.

Также Слободяник рассказал, что несколько лет назад были сделаны первые шаги в либерализации рынка минеральных удобрений, что привело к появлению на этом рынке других игроков: Турции, Болгарии, Польши, Литвы, Марокко и других стран. Это создало конкуренцию и снизило стоимость удобрений и себестоимость сельскохозяйственной продукции.

"Мы не против поддержки отечественного производителя. Но такие шаги должны делать взвешенно, по установленному плану и с определенными мерами по модернизации украинских предприятий, производящих минеральные удобрения. В противном случае никто не гарантирует, что это не будет очередная выемка из карманов аграриев и конечных потребителей в угоду одной олигархической группе", — комментирует Слободяник.

Объединение "Агро-Продовольственная Рада" и Всеукраинский конгресс фермеров призывают президента Владимира Зеленского, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили и генерального прокурора Ирину Венедиктову вмешаться в ситуацию.

Напомним, стали известны подробности встречи аграриев с премьер-министром Денисом Шмыгалем на тему развития фермерства в Украине. Услышала ли власть проблемы, которые беспокоят фермеров: озвучено результат встречи с премьером.

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