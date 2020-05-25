Представители общин Львовской области просят президента помочь им создать ОТГ и не объединяться со Львовом

Более 250 представителей местных общин во главе с председателями и депутатским корпусом городов, сел и поселков Львовщины приехали в Киев, чтобы обратиться к президенту. Люди требуют у Владимира Зеленского способствовать созданию Брюховицкой объединенной территориальной общины. Представители города Винники, сел Брюховичи, Бирки, Домажир, Ясниска и Рясное-Руське говорят, что их насильно заставляют интегрироваться со Львовом. Об этом идет речь в сюжете телеканала "Прямой".

"У нас есть большой бюджет, который мы можем вложить в нашу инфраструктуру, строительство школ, садов, водопроводов и так далее — дорог и всего остального, мы сомневаемся в том, что Львов будет выделять средства на периферию, если это львовское ОТГ", — отметил в сюжете Владимир Доманский, голова села Брюховичи.

По его словам, создать отдельную территориальную общину с центром в поселке Брюховичи жители решили зимой. Для этого провели все необходимые общественные слушания и процедуры утверждения, где и приняли решение. Впрочем, Львовская областная государственная администрация инициативу не поддержала.





С соответствующим ходатайством о создании Брюховицкого ОТГ уже обратились к парламенту и правительству, а теперь и к президенту. Жители поселков уверены, что, объединившись с областным центром, потеряют свою идентичность и средства на развитие.

"Согласно закону, мы должны будем исчезнуть, то есть город должен раствориться и 700-летняя история просто останется в прошлом. Со мной 11 тысяч подписей, которые собрали жители за сохранение города", — отметил в сюжете Владимир Квурт, городской голова города Винники.

"На сегодняшний день мы, имея крупные предприятия, чуть ли не самые бедные в нашем районе, объединиться хотим с Брюховичами, потому что есть перспективы и планы на будущее", — отметил Владимир Наконечный из Домажирской сельрады.

Как ранее сообщалось, общины населенных пунктов около Львова выступают категорически против объединения в Львовскую ОТГ во главе с Андреем Садовым и требуют от правительства позволить им создать Брюховицкую ОТГ.

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