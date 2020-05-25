Представители общин Львовской области просят президента помочь им создать ОТГ и не объединяться со Львовом

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"У нас есть большой бюджет, который мы можем вложить в нашу
инфраструктуру, строительство школ, садов, водопроводов и так далее — дорог и
всего остального, мы сомневаемся в том, что Львов будет выделять средства на
периферию, если это львовское ОТГ", — отметил в сюжете Владимир Доманский,
голова села Брюховичи.
По его словам, создать отдельную территориальную общину с центром в поселке Брюховичи жители решили зимой. Для этого провели все необходимые общественные слушания и процедуры утверждения, где и приняли решение. Впрочем, Львовская областная государственная администрация инициативу не поддержала.
С соответствующим ходатайством о создании Брюховицкого ОТГ
уже обратились к парламенту и правительству, а теперь и к президенту. Жители
поселков уверены, что, объединившись с областным центром, потеряют свою идентичность
и средства на развитие.
"Согласно закону, мы должны будем исчезнуть, то есть город
должен раствориться и 700-летняя история просто останется в прошлом. Со мной 11
тысяч подписей, которые собрали жители за сохранение города", — отметил в
сюжете Владимир Квурт, городской голова города Винники.
"На сегодняшний день мы, имея крупные предприятия, чуть ли
не самые бедные в нашем районе, объединиться хотим с Брюховичами, потому что
есть перспективы и планы на будущее", — отметил Владимир Наконечный из
Домажирской сельрады.
Как ранее сообщалось, общины населенных пунктов около Львова выступают категорически против объединения в Львовскую ОТГ во главе с Андреем
Садовым и требуют от правительства позволить им создать Брюховицкую ОТГ.
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