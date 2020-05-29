Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Руслан Бизяев

Портал "Комментарии" начинает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

Руслан – коренной киевлянин, какое-то время проживший в Черкассах, где и закончил местный университет им. Б. Хмельницкого по специальности "учитель русского языка, литературы и психологии". Карьерный путь Бизяева начался в 18 лет – он закрепился в системном бизнесе и прошел путь от мерчендайзера до дивизионального менеджера.

С конца 2014 года активно ведет собственные аккаунты в социальных сетях. Руслан Бизяев увлечен историей XX века и является автором проекта "Исторические Хроники", посвящённого истории причин возникновения Второй Мировой Войны.

С 2018 года входит в пул независимых экспертов Украинского института политики. Специализация – политическая аналитика.

Руслан Бизяев проживает в городе Киеве и вместе с супругой Ириной воспитывает сына.

С экспертными комментариями Руслана Бизяева можно ознакомиться по ссылкам:

"Драка между Бакановым и Богданом - специально слитый фейк"

"Скандальный номер "кварталовцев": дело не в Гонтаревой, а в битве эпох"

"Экономический и политический кризисы в Украине неизбежны"

Считаете, что Руслан Бизяев достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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