Назначение Саакашвили в Украине – это элемент внешнего управления США, - Медведчук

Назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине народный депутат Виктор Медведчук назвал элементом внешнего управления США. Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявил в эфире телеканала "112 Украина".





"Я считаю, что это стратегическая ошибка власти: не знаю, лично Зеленского, премьера или еще кого. Но я думаю, что они были не полны энтузиазма назначать этого господина. Это моя точка зрения, - заявил политик. - Я думаю, что это назначение навязано в рамках внешнего управления со стороны США. Вот, поставьте этого человека, этот человек будет отвечать у вас за реформы. Придумали ему искусственную должность – председатель исполнительного комитета по реформам, скажите, какой исполнительный комитет, какие реформы? Кто должен делать реформы?"

Законы о реформах должны приниматься в ВР, уверен нардеп, а затем реализовываться и исполняться правительством.

"Руководить этим должен президент. При чем тут Саакашвили? При чем тут этот так называемый исполнительный комитет по реформам? Вы знаете, это слово давно уже стало ругательным – реформы. И это ругательное слово продолжает существовать в нашем обиходе, хотя только вызывает возмущение, негодование от того, кто эти слова произносит", - сказал Медведчук.

По его мнению, так называемые реформы, если они несут положительные последствия для страны, скорее следует называть модернизацией, изменениями в законодательстве или деятельностью исполнительной власти.

"Создавайте рабочие места, климат, меняйте радиально и кардинально экономический курс. Находите места для реализации экспорта, сбыта продукции Украины. улучшайте социальную сферу, наполняйте содержанием то, что называется уровень жизни и благосостояния людей. И не надо говорить про реформы. Вы это главное делайте – и называйте как угодно", - отметил парламентарий.

Медведчук добавил, что приход Саакашвили – "очередная пиар-акция, которая будет в центре внимания".

"Все будут ждать, что он скажет в очередной раз о ком-то или о чем-то. И, к сожалению, я думаю, хочу ошибиться, но думаю – закончится очередным скандалом. Это мои мысли вслух. Причем скандалом, опять-таки, с руководителями нашей власти. Дай Бог, чтобы этого не случилось, но, похоже, что это может иметь место", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Грузии обозначили, как будут развиваться отношения с Украиной при Саакашвили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!