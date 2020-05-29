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Медведчук пожелал Зеленскому исправить ошибки, набрать команду профессионалов и изменить ситуацию в стране к лучшему

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что украинцы стали меньше доверять президенту, но при этом, пожелал Владимиру Зеленского исправить ситуацию

29 мая 2020, 16:44
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Медведчук пожелал Зеленскому исправить ошибки, набрать команду профессионалов и изменить ситуацию в стране к лучшему

Для того чтобы исправить ошибки, сделанные за год президентства, и изменить ситуацию в стране к лучшему, Владимиру Зеленскому необходимо набрать команду профессионалов, уверен председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом сообщает Newsone.

По словам политика, у украинцев изменился уровень доверия к президенту.

"Последняя социология КМИС, которая была оглашена 19 мая, говорит о том, что в вопросах борьбы и установления мира – неуспешными его считают 69%. В вопросах борьбе с экономическим кризисом – 64%. В вопросах борьбы с коррупцией – 65% и так далее, - сказал Медведчук. - В октябре все эти цифры еще были с большим положительным перехватом".

По словам оппозиционного политика, если Зеленский будет относиться к тому, что ему доверили власть в Украине таким образом, как он относился этот год, то на выборах лидерство ему не светит.

"Пойти на выборы, выдвинуть себя на выборы может каждый гражданин Украины, который достиг определенного возраста и обладает теми или иными характеристиками, которые позволяют ему это сделать. Ведь пойти на выборы и выиграть выборы – это разные вещи, - заметил нардеп. - И я не хочу сегодня предсказывать судьбу будущего Зеленского, но думаю, что если последующие годы или последующее время он будет относиться к тому, что ему доверили власть в Украине таким образом, как он относился этот год, то у него нет шансов победить на выборах".

При этом политик пожелал нынешнему гаранту не утратить доверия украинцев.

"Я ему искреннее желаю: первое – исправиться, второе – распорядиться тем доверием, которое останется к нему таким образом, чтобы исправить те ошибки, которые были, набрать команду профессионалов, начиная с правительства и заканчивая местной региональной властью для того, чтобы они изменили ситуацию в стране к лучшему. Если у него это получится – у него есть шансы. Не получится – ну, это беда украинского народа", - заключил Медведчук.

Напомним, Зеленский на пресс-конференции по итогам года президентства заявил о кадровом голоде в госсфере.


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Источник: https://newsone.ua/news/politics/medvedchuk_zhelayu_zelenskomu_ispravit_oshibki_nabrat_komandu_professionalov_i_izmenit_situaciyu_v_strane_k_luchshemu.html
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