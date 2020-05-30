Снижение уровня жизни и резкое падение экономики являются угрозой для национальной безопасности, – Виктор Медведчук

В Украине по состоянию на сегодняшний день наблюдается резкое снижение уровня жизни населения и экономики в целом, а это, в свою очередь, представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.



Политик отметил, что согласно результатам последнего социологического исследования КМИСа, опубликованного 20 мая, 64% украинцев считают действия президента неуспешными. Медведчук также говорит, что это, скорее, оценка деятельности правительства, но ведь все понимают, что правительство – это то, что поставил президент.

"Хотя мы живём в парламентско-президентском государстве и форме правления, но сказал президент, поставили правительство. Потому что "слуги народа" в парламенте взяли под козырек и проголосовали за этих людей, и эти люди сегодня управляют экономикой. А как они управляют – это видно из вопроса, это видно из того, как живут люди, и это видно из того, что сегодня уровень благосостояния, уровень жизни резко падает. Экономика продолжает падать. А это угроза национальной безопасности в стране", – сказал Виктор Медведчук.





Напомним, недавно председатель политсовета партии ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук заявлял, что Украина выполнила требования МВФ в виде принятия закона о рынке земли, однако фактически – это разграбление земель сельскохозяйственного назначения, а закон о банковской деятельности нарушает ряд норм Конституции и является антинародным.

Ранее "Комментарии" писали, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что украинцы стали меньше доверять президенту, но при этом, пожелал Владимиру Зеленского исправить ситуацию.

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