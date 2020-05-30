Снижение уровня жизни и резкое падение экономики являются угрозой для национальной безопасности, – Виктор Медведчук

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В Украине по состоянию на сегодняшний день наблюдается резкое снижение
уровня жизни населения и экономики в целом, а это, в свою очередь, представляет
угрозу национальной безопасности страны. Об этом в эфире ток-шоу "17" на
телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа
- За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.
Политик отметил, что согласно результатам последнего социологического
исследования КМИСа, опубликованного 20 мая, 64% украинцев считают действия
президента неуспешными. Медведчук также говорит, что это, скорее, оценка
деятельности правительства, но ведь все
понимают, что правительство – это то, что поставил президент.
"Хотя мы живём в парламентско-президентском государстве и форме правления, но сказал президент, поставили правительство. Потому что "слуги народа" в парламенте взяли под козырек и проголосовали за этих людей, и эти люди сегодня управляют экономикой. А как они управляют – это видно из вопроса, это видно из того, как живут люди, и это видно из того, что сегодня уровень благосостояния, уровень жизни резко падает. Экономика продолжает падать. А это угроза национальной безопасности в стране", – сказал Виктор Медведчук.
Напомним, недавно председатель политсовета партии ОПЗЖ, народный депутат
Виктор Медведчук заявлял, что Украина выполнила требования МВФ в виде принятия
закона о рынке земли, однако фактически – это разграбление земель
сельскохозяйственного назначения, а закон о банковской деятельности нарушает
ряд норм Конституции и является антинародным.
Ранее "Комментарии" писали, что лидер ОПЗЖ Виктор
Медведчук заявил, что украинцы стали меньше доверять президенту, но при
этом, пожелал Владимиру Зеленского исправить ситуацию.
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