kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.05.2020

BTC/USD

9701.03

ETH/USD

243.32

LTC/USD

47.33

НБУ 31.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Снижение уровня жизни и резкое падение экономики являются угрозой для национальной безопасности, – Виктор Медведчук
commentss НОВОСТИ Все новости

Снижение уровня жизни и резкое падение экономики являются угрозой для национальной безопасности, – Виктор Медведчук

Виктор Медведчук полагает, что оценка деятельности правительства напрямую зависит от действий главы государства

30 мая 2020, 13:42 comments845
Автор:

Комментарии

Снижение уровня жизни и резкое падение экономики являются угрозой для национальной безопасности, – Виктор Медведчук

В Украине по состоянию на сегодняшний день наблюдается резкое снижение уровня жизни населения и экономики в целом, а это, в свою очередь, представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик отметил, что согласно результатам последнего социологического исследования КМИСа, опубликованного 20 мая, 64% украинцев считают действия президента неуспешными. Медведчук также говорит, что это, скорее, оценка деятельности правительства,  но ведь все понимают, что правительство – это то, что поставил президент.

"Хотя мы живём в парламентско-президентском государстве и форме правления, но сказал президент, поставили правительство. Потому что "слуги народа" в парламенте взяли под козырек и проголосовали за этих людей, и эти люди сегодня управляют экономикой. А как они управляют – это видно из вопроса, это видно из того, как живут люди, и это видно из того, что сегодня уровень благосостояния, уровень жизни резко падает. Экономика продолжает падать. А это угроза национальной безопасности в стране", – сказал Виктор Медведчук.


Напомним, недавно председатель политсовета партии ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук заявлял, что Украина выполнила требования МВФ в виде принятия закона о рынке земли, однако фактически – это разграбление земель сельскохозяйственного назначения, а закон о банковской деятельности нарушает ряд норм Конституции и является антинародным.

Ранее "Комментарии" писали, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что украинцы стали меньше доверять президенту, но при этом, пожелал Владимиру Зеленского исправить ситуацию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zik.ua/ru/news/politics/seychas_uroven_zhizni_i_ekonomika_rezko_padayut_a_eto_ugroza_nacbezopasnosti__viktor_medvedchuk_969651
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!