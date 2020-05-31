Выполнение Минских договоренностей - залог мира на Донбассе, - Медведчук

Без Минских соглашений Украина потеряла бы и территорию, и людей. Такую мысль высказал народный депутат Украины Виктор Медведчук. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK.

"Более того, для того, чтобы был мир, надо выполнять Минские соглашения. Для того, чтобы был мир, уже поздно рассказывать, что это все сделал Порошенко. Может, Порошенко что-то и сделал, только когда говорят, что Порошенко подписал Минские соглашения и тем самым он действовал не в интересах Украины, я предлагаю вернуться в 2014 год, осень 2014-го и зиму 2015-го. Посмотреть ситуацию, которая сложилась в Украине, и, главное, посмотреть оценку того, что произошло, а именно – подписание 12 февраля, из уст оценок в том числе и тех, которые являются авторитетами и для Порошенко, и для Зеленского – американцами, которые говорили, что, если бы этого не произошло, Украина потеряла бы и территорию, и людей, и жертвы были бы намного меньше. Поэтому тогда они оценивали Минские соглашения как позитивные, как выход из сложившейся ситуации", – отметил Виктор Медведчук.





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