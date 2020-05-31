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Виктор Медведчук прогнозирует экономический спад из-за действий власти

Председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук предложил свое видение выхода из кризиса

сегодня, 17:00
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Виктор Медведчук прогнозирует экономический спад из-за действий власти

"Улучшения" и "усовершенствования" власти заканчиваются тем, что мы ощутим экономический спад. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире ток-шоу "Прайм" на телеканале "112 Украина".

"То, что сегодня безработица значительно, причем большими объемами и темпами вырастет, это однозначно. Я вам приведу некоторые данные, которые сегодня сообщает ассоциация. Ну, например, Ассоциация предприятий общественного питания (это кафе, бары, рестораны). Из 30 тысяч предприятий закрыто около 12 тысяч. Ранее украинцы, работающие за рубежом, перечисляли в Украину 12 млрд долларов по итогам 2019 года. Сейчас они потеряли работу и вернулись домой. Перечислений от них уже не будет, а значит, бюджет потеряет около 8-9% ВВП", – отметил он.

Политик подчеркнул, что если даже половина этих денег не придет в Украину и не будет участвовать в создании ВВП, то есть в строительстве, в покупке товаров, в оказании услуг, то падение уже только от этого сегмента, от того, что зарабатывают люди и пересылают в Украину, будет на уровне 5-6%.

 Виктор Медведчук отмечает, что  в текущих условиях, наоборот, надо было создавать условия, для того чтобы если и не развивался бизнес, то удерживались позиции тех предприятий и физических лиц - предпринимателей, которые работали на этом рынке. По мнению председателя политсовета партии ОПЗЖ, необходимо создавать условия для предпринимателей и сохранять рабочие места. Однако правительство избрало другой путь.

"Действия нынешней власти заканчиваются тем, что мы ощутим экономический спад и многие сферы пострадают и будут останавливаться. А это снова отсутствие поступлений в бюджет, снова влияние на уровень благосостояния людей из-за роста безработицы. Новые рабочие места - это все больше из области космоса, а не реальности", – сказал Медведчук.



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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-uluchsheniya-i-usovershenstvovaniya-vlasti-zakanchivayutsya-tem-chto-my-oshhutim-ekonomicheskiy-spad-537208.html
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