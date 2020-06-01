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Продовольственная безопасность Украины под угрозой, - Виктор Медведчук

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обеспокоен сокращением инвестиций в сельское хозяйство

сегодня, 15:03
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Продовольственная безопасность Украины под угрозой, - Виктор Медведчук

 Падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях возможного сокращения будущего урожая из-за неблагоприятных погодных условий может иметь негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. 

Политик отметил, что резкое падение капитальных инвестиций как в промышленность, так и в аграрный сектор зафиксировано на фоне усиливающегося экономического кризиса.

Виктор Медведчук приводит данные Государственной службы статистики, согласно которым капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйства в I квартале 2020 года составили 7,07 млрд грн (на 44,1% ниже показателя за аналогичный период 2019 года).

При этом, добавил парламентарий, капитальные инвестиции в лесное хозяйство составили 33,5 млн грн (-72%), в рыбное ‒ 6 млн грн (-6,8%).

"Общий по Украине объем капитальных инвестиций в январе – апреле составил 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях намечающегося сокращения будущего урожая в результате неблагоприятных погодных условий может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины", – подчеркнул Медведчук.

Парламентарий назвал свой вариант причины столь значительных сокращений инвестирования  за последний год.

"И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других ключевых отраслях экономики действующее правительство может служить наглядной иллюстрацией поговорки "руки не оттуда растут", – отметил Виктор Медведчук.

Ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что экономическая политика президента Владимира Зеленского – это заискивание перед МВФ


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/stati/viktor_medvedchuk_obvalnoe_sokraschenie_kapitalnyh_investicij_v_agrarnyj_sektor_l_put_k_dalnejshej_degradacii_ukrainy.html
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