Продовольственная безопасность Украины под угрозой, - Виктор Медведчук

Падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях возможного сокращения будущего урожая из-за неблагоприятных погодных условий может иметь негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик отметил, что резкое падение капитальных инвестиций как в промышленность, так и в аграрный сектор зафиксировано на фоне усиливающегося экономического кризиса.

Виктор Медведчук приводит данные Государственной службы статистики, согласно которым капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйства в I квартале 2020 года составили 7,07 млрд грн (на 44,1% ниже показателя за аналогичный период 2019 года).

При этом, добавил парламентарий, капитальные инвестиции в лесное хозяйство составили 33,5 млн грн (-72%), в рыбное ‒ 6 млн грн (-6,8%).

"Общий по Украине объем капитальных инвестиций в январе – апреле составил 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях намечающегося сокращения будущего урожая в результате неблагоприятных погодных условий может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины", – подчеркнул Медведчук.

Парламентарий назвал свой вариант причины столь значительных сокращений инвестирования за последний год.

"И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других ключевых отраслях экономики действующее правительство может служить наглядной иллюстрацией поговорки "руки не оттуда растут", – отметил Виктор Медведчук.

Ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что экономическая политика президента Владимира Зеленского – это заискивание перед МВФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!