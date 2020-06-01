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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Алексей Голобуцкий

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Алексея Голобуцкого

1 июня 2020, 18:45
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Комментарии

Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Алексей Голобуцкий

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.

Уроженец Киева получил образование во Львовском национальном университете им. Франко. В 2002 года является заместителем руководителя Агентства моделирования ситуаций и с тех же пор принимал активное участие во всех избирательных кампаниях в Украине. 

Алексей Голобуцкий – автор более десяти монографий, соавтор почти сотни исследований в сфере политологии, социологии, партологии, политической истории, теории информационного общества. 

Эксперт фигурирует в обоих санкционных списка Российской Федерации в отношении граждан Украины. 

С экспертными комментариями Алексея Голобуцкого можно ознакомиться по ссылкам:

"Если мы примем российский вариант "урегулирования" ситуации на Донбассе, то превратимся в подконтрольное РФ болото"

"Подвижки по ситуации на Донбассе возможны ближе к новой встрече в "нормандском формате""

"Власть балансирует между страхом получить новую вспышку карантина – и социальную вспышку через какое-то время"

Считаете, что Алексей Голобуцкий достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua/
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