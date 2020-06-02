Бывшей нардепке Черновол смягчили меру пресечения

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
10132.11
ETH/USD
251.92
LTC/USD
49.48
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.05
RUB/UAH
0.39
Печерский районный суд столицы смягчил меру пресечения
бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол. Теперь она сможет
передвигаться и за пределами поселка Гора, где проживает на текущий момент. Об
этом сообщили в издании "Буквы".
Суд также продлил ночной домашний арест Татьяне Черновол до
1 августа 2020 года.
По словам бывшего народного депутата, в течение следующих двух месяцев она сможет находиться в пределах Киева и Киевской области днем. При этом ночью она обязана будет находиться дома из-за ночного домашнего ареста.
Татьяну Черновол обвиняют по "делу Майдана". Утром 10 апреля
к ней пришли сотрудники Государственного бюро расследований с обысками. Бывшему
народному депутату сообщили о подозрении в умышленном причинении смерти во
время пожара в офисе Партии регионов. Черновол отрицает все обвинения. 16
апреля ее отправили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой из-за границы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости