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Главная Новости Политика внутренняя политика Бывшей нардепке Черновол смягчили меру пресечения
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Бывшей нардепке Черновол смягчили меру пресечения

Черновол продолжили ночной домашний арест до 1 августа

сегодня, 12:43
Автор:

Антон Корнилов

Бывшей нардепке Черновол смягчили меру пресечения

Печерский районный суд столицы смягчил меру пресечения бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол. Теперь она сможет передвигаться и за пределами поселка Гора, где проживает на текущий момент. Об этом сообщили в издании "Буквы".

Суд также продлил ночной домашний арест Татьяне Черновол до 1 августа 2020 года.

По словам бывшего народного депутата, в течение следующих двух месяцев она сможет находиться в пределах Киева и Киевской области днем. При этом ночью она обязана будет находиться дома из-за ночного домашнего ареста.

Татьяну Черновол обвиняют по "делу Майдана". Утром 10 апреля к ней пришли сотрудники Государственного бюро расследований с обысками. Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в умышленном причинении смерти во время пожара в офисе Партии регионов. Черновол отрицает все обвинения. 16 апреля ее отправили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина запланировала 40 специальных рейсов для возвращения украинцев домой из-за границы.


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Источник: https://bykvu.com/ua/bukvy/sud-smjagchil-meru-presechenija-chernovol/
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