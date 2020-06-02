Изменение статуса набсовета "Нафтогаза Украины" отдаст управление компанией в США, - Медведчук

Изменение статуса наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" происходит для того, чтобы отдать управление компанией США. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

"Объяснение одно: стратегическая задача, которую поставили в данном случае и МВФ, которые действуют по указке американцев. А что такое управление НАК Нафтегазом? Это цены и тарифы, которые в последствии ощущают все наши граждане на себе. Это рост коммунальных тарифов, это рост цен газа для населения. Изменения в Набсовете - это то что выведет НАК "Нафтогаз" в подчинение правительства. То есть это будет самостоятельная структура в системе органов государственного управления Украины, но руководить этой структурой будут из-за океана", - объяснил Медведчук.

По словам оппозиционного политика, такая реорганизация не пойдет на пользу гражданам Украины, ее станут использовать в личных интересах. Как известно, депутаты от "Слуги народа" и других фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3487, который может позволить уволить членов наблюдательного совета "Нафтогаза", если они не являются гражданами Украины.

"История этого вопроса такова: когда еще премьером был Гройсман, он внес изменения в устав по ограничению определенных действий наблюдательного совета. Ведь в наблюдательный совет входят иностранцы. Они вообще ничего общего с Украиной не имеют. Они получают сотни тысяч долларов зарплаты из кармана украинцев, которые платят за газ по высоким тарифам. Так вот, Гройсман пытался ограничить размер зарплат. Вы, наверное, помните его замечание, что мол мы вообще не продлим контракт, если председатель НАК "Нафтогаз" не будет выполнять требования правительства на следующий строк. Поэтому подобные действия в отношении наблюдательного совета приведут к прямому управлению "Нафтогазом" без правительства, без исполнительной власти", - резюмировал Виктор Медведчук.

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