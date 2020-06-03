Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Виталий Бала

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Уроженец Львовской области Виталий Бала в 1992 году закончил Институт международных отношений Киевского университета им. Тараса Шевченко по специальности "международные отношения". В течение следующих двух лет изучал дипломатию в Европейском институте высших международных студий (Франция). А в 1995-1997 активно пробовал себя в СМИ, будучи автором телевизионных программ "Высокая политика" и "ДИП канал" на ICTV.

Избирательными кампаниями и политическим консультированием Бала начал заниматься в 1997 году на выборах мэра Киева. А в 2002-м он стал соучредителем Агентства моделирования ситуаций, которое принимает участие в избирательных кампаниях мэров, кандидатов в народные депутаты, кандидатов в президенты и консультирует политиков с момента своего основания.

C некоторыми экспертными комментариями Виталия Балы для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

"В интересах власти, чтобы борьба с коррупцией перестала быть фикцией"



"Лобби олигархов: эксперты оценили смену Кабмина"

"Встреча Зеленского с Трампом: почему она сейчас неуместна"

"Ядерные испытания в США и разжигание “холодного” конфликта: насколько оправданы слухи о приближении Третьей мировой войны"

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А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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