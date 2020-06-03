Власть не реализует монополию на насилие, - Медведчук

Монополия на применение силы есть только у государства. Для того, чтобы не идти на поводу у национал-радикалов, ее необходимо реализовывать для наведения порядка. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.

"Если делать наше общество правовым, как это записано в Конституции, то необходимо и применение силы, ведь монополия на применение силы находится у государства. Сегодня власть не реализует эту монополию, поскольку ее не было не при Порошенко, нет сегодня и у Зеленского", - отметил Медведчук.

Политик отмечает, что президент Зеленский не воспользовался своим конституционным правом для того, чтобы реализовывать эту политику.

"Зеленскому не стоило потакать национал-радикалам. Одно дело – встречаться и искать общий язык, а другое дело – потакать в вопросах там, где они нарушают закон, где они совершают или административные проступки, или уголовные преступления, как это было в прошлую субботу под офисом нашей партии ОПЗЖ, когда применялось насилие, когда применялись петарды, взрывпакеты, дымовые шашки", - отметил Медведчук.

Также глава политсовета партии ОПЗЖ высказал мнение о заказчике и виновнике нападения на офис партии.

"Это могут быть те же национал-радикалы, которые действуют по указке власти, для того, чтобы отомстить партии и за празднование 9 мая, и за позицию по закону о земле, и за бактериологические лаборатории, и – самое главное – за мир на Донбассе. За то, что у нас есть позиция, есть мирный план, который надо реализовать, который приведет к миру в Украине", - заключил Медведчук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!