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Власть не реализует монополию на насилие, - Медведчук

Председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что насилие является исключительно монополией государства

сегодня, 18:20
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Власть не реализует монополию на насилие, - Медведчук

Монополия на применение силы есть только у государства. Для того, чтобы  не идти на поводу у национал-радикалов, ее необходимо реализовывать для наведения порядка.  Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.

"Если делать наше общество правовым, как это записано в Конституции, то необходимо  и применение силы, ведь монополия на применение силы находится у государства. Сегодня власть не реализует эту монополию, поскольку ее не было не при Порошенко,  нет сегодня и у Зеленского", - отметил Медведчук.

Политик отмечает, что президент Зеленский  не воспользовался своим конституционным правом для того, чтобы реализовывать эту политику.

"Зеленскому не стоило потакать национал-радикалам.   Одно дело – встречаться и искать общий язык, а другое дело – потакать  в вопросах там, где они нарушают закон, где они совершают или административные проступки, или уголовные преступления, как это было в прошлую субботу под офисом нашей партии ОПЗЖ, когда применялось насилие, когда применялись петарды, взрывпакеты, дымовые шашки", - отметил Медведчук.

Также глава политсовета партии ОПЗЖ высказал мнение о заказчике и виновнике нападения на офис партии.

 "Это могут быть те же национал-радикалы, которые действуют по указке власти,  для того, чтобы отомстить партии и за празднование 9 мая, и за позицию по закону о земле, и за бактериологические лаборатории, и  – самое главное – за мир на Донбассе. За то, что у нас есть позиция, есть мирный план, который надо реализовать, который приведет к миру в Украине", - заключил Медведчук.


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Источник: http://mignews.com.ua/politics/24088264.html
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