Медведчук: «Хотелки» МВФ — угроза национальному суверенитету Украины

Еще никогда за получение кредита от Международного валютного фонда Украине не приходилось платить такую высокую, несоразмерную цену, как при нынешней власти. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Это не первый меморандум, который заключается Украиной с МВФ. Но такой огромной, несоразмерной цены за получение кредита в истории отношений между Украиной и фондом никогда не было", — отметил парламентарий.

Политик напомнил, что речь идет о кредите в 5 миллиардов долларов, первый транш которого должен составить 1,9 миллиарда долларов после утверждения меморандума.

"Начнем с того, что МВФ в одностороннем порядке поменял статус этого кредита — с программы EFF, когда деньги даются в виде кредитов на структурные экономические преобразования, на stand-by, когда деньги даются на пополнение дефицита бюджета и на средства, которые поступают в золотовалютный резерв. Пополнение дефицита бюджета будет означать, что мы просто будем платить долги МВФ из тех 1,9 миллиарда долларов, которые получим", — объяснил Медведчук.

Парламентарий сообщил, что для того, чтобы получить остальные 3,1 миллиарда долларов, Украине необходимо выполнить ряд условий МВФ.

"Нафтогаз надо вывести из подчинения правительства, им будут полностью управлять представители других государств. Необходимо до конца года законодательно закрепить, чтобы в НАБУ была прослушка. Другими словами: снятие информации с каналов связи, которые есть сегодня лишь у СБУ. Это поручение Госдепа. Чтобы знать все, что происходит сегодня в аппарате высшего государственного управления Украины, чтобы держать на крючке наших чиновников всех рангов. Подобные требования ничего общего с установлением справедливости или борьбой с коррупцией не имеют", — разъяснил Виктор Медведчук.

Кроме того, по словам нардепа, МВФ требует максимального ограничения внутренних заимствований.

"О чем идет речь? Например, государство привлекает средства наших граждан, и обязательства перед гражданами — это только проценты под полученные деньги, которые должны выплачиваться гражданам. А внешние займы, такие как сейчас, — это "хотелки" МВФ, которые выгодны фонду Сороса и международным ростовщикам. Безусловно, в первую очередь МВФ. Поэтому они хотят обеспечить полную зависимость государства и государственной власти от МВФ", — продолжил Виктор Медведчук.

Помимо этого, напомнил парламентарий, МВФ требует, чтобы членов Высшего совета правосудия назначали только после заключения международных экспертов, то есть хочет взять под контроль всю судебную власть в Украине.

"Рыночные цены установить на газ, а это означает, что тарифы на газ для населения вырастут однозначно. Сделать рыночные цены на тепло. Приведу такой пример: стоимость тепла для населения повысилась с 2013 по 2020 год на 1225%. Можете себе представить, если сегодня рыночные цены на тепло для населения будут введены по требованию МВФ", — отметил Медведчук.

Кроме того, подчеркнул народный депутат, Международный валютный фонд требует проведения жесткой бюджетно-налоговой реформы, а это будет означать увеличение налогов.

"Продолжить преступную реформу Супрун, которая ведет к уничтожению не только здоровья, но и в целом граждан Украины. Провести так называемую реформу образования, сократить школы, в первую очередь в сельской местности, уволить учителей. Это все, что они называют "реформой образования" в Украине. Международным ростовщикам и МВФ не нужны образованные, всесторонне развитые граждане — им нужны рабы. Поэтому подобные "хотелки" МВФ недопустимы. Президент Украины должен сделать все, чтобы такой меморандум не был подписан. Это реальная угроза национальному суверенитету и независимости нашей страны", — подытожил Виктор Медведчук.

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