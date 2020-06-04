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Нападение на офис ОПЗЖ – месть за мирные инициативы Медведчука, - СМИ

В иноСМИ сообщают, что ОПЗЖ продолжает искать пути урегулирования конфликта на востоке Украины

сегодня, 13:35
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Нападение на офис ОПЗЖ – месть за мирные инициативы Медведчука, - СМИ

Открытие уголовного дела против лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" стало реакцией их политических оппонентов в Украине на мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ в Раде Вадим Рабинович. Об этом информирует своих читателей Russland.news.

Издание сообщает, что Киевский районный суд обязал Генпрокуратуру начать судебное разбирательство по делу об "измене" должностных лиц "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Дело затронуло группу депутатов, которые разговаривали с российским руководством в марте этого года. И Рабинович, и председатель политического совета партии Виктор Медведчук были в составе делегации, которая обсуждала инициативу Парламентского измерения "нормандского формата" в Москве", – напоминает Russland.news.

Оппозиция, пишет интернет-ресурс, будет продолжать искать пути урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе через Парламентское измерение в "нормандском формате".

"Те, кто возбуждает уголовное дело, получат еще больше материала. Мы планируем большую встречу партии "Единая Россия" и нашей партии, и на парламентском уровне мы будем искать пути достижения мира", – заявил Рабинович.

Russland.news напомнило, что в марте 2020 года члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" приняли участие в пленарных заседаниях российской Думы. Спикер Вячеслав Володин встретился с Виктором Медведчуком, председателем политического совета партии. Кроме того, Володин и Медведчук обсудили с президентом России Путиным вопрос создания парламентской группы в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина).

Ранее сообщалось, что 23 мая было совершено нападение на офис "Оппозиционной платформы – За жизнь".


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Источник: http://www.russland.news/verfahren-gegen-oppositionsfuehrer-rache-fuer-friedensinitiativen/
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