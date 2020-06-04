Сначала был реферат, а потом – повествование в картинках: Медведчук о программе Кабмина

У действующего правительства нет программы действий: сначала был подан реферат, а потом - повествование в картинках. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в кулуарах парламента, передает "112 Украина".

Действия правительства политик оценивает крайне отрицательно.

"Никакой программы правительства нет, я не знаю, о чем они говорят. Сначала они подали реферат, сейчас они подали развлекательное повествование в картинках. Ни цифр, ни направлений, ни реальной стратегии по остановке падения украинской экономики там нет. Поэтому говорить о том, что это программа правительства, а тем более говорить о степени или возможности ее поддержки, на сегодняшний день просто не приходится", - сказал Медведчук.





Ранее в "Оппозиционной платформе – За жизнь" указали на то, что только в начале апреля, через месяц после своего формирования, Кабинет министров Дениса Шмыгаля внес в Верховную Раду Украины программу деятельности. В политсиле заявили, что все краткосрочные и долгосрочные планы нового правительства, с помощью которых они готовятся развивать страну и улучшать жизнь украинских граждан, уместились на 10 страничках презентации. ОПЗЖ считает, что в программе якобы скопированы тексты и идеи времен режима Порошенко, которые "уже были напрочь отброшены тремя четвертями украинских избирателей на выборах".

Как сообщалось, Верховная Рада решила отправить на доработку программу действий правительства. Парламентарии заявили, что программа действий Кабмина нуждается в существенных изменениях.

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