«Закон о ворах в законе»: что приняла Верховная Рада и что изменится в жизни украинцев

Сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе". "За" проголосовали 236 народных избранников, "против" – 56, "воздержались" – 43. Мнения опрошенных изданием "Комментарии" экспертов разделились: одни считают его крайне необходимым, другие – опасно расширяющим полномочия правоохранителей.



"Закон о ворах в законе": каких нововведений стоит ждать

Доктор права, адвокат Иван Либерман называет закон "правильным и мощным". По его мнению, за ним последуют и другие, которые будут усиливать борьбу с преступностью в Украине.

"Одним из первых шагов, которые последуют после введения этого закона в действие – это тотальная проверка всех общественных организаций, охранных фирм, разных структур, оформленных как юридические лица, – предполагает Иван Либерман. – Именно с них, скорее всего, начнут верификацию: кто есть кто, кто за что отвечает на самом деле. Потому что не исключено, что в Украине есть организации, которые де-юре, на бумаге, считаются охранной фирмой, а на деле – настоящие рэкетиры, коллекторы или незаконные (вооруженные, полувооруженные) формирования".

Эксперт подчеркивает, что вор в законе не может отказаться публично от этого статуса. Он всегда должен это подтверждать, в том числе на видео.

"Таким образом, берется под контроль самая серьезная сфера существования преступной части населения, которая действует сегодня в Украине – и оказывает достаточно серьезное влияние не только на криминогенную ситуацию, но и на политическую составляющую, – говорит доктор права. – С моей точки зрения, этот закон продемонстрирует нашим зарубежным партнерам, что в Украине началась юридически-фактическая борьба против криминала как такового в целом".

"Закон о ворах в законе": у правоохранителей и было много прав

Руководящий партнер Юридической фирмы Patriot.Legal Денис Бондар обращает внимание, что действующее законодательство и так наделяет правоохранительные органы максимальным количеством прав для профилактики, предотвращения и раскрытия преступлений.

"Вопрос лишь в том, как используются эти права, – подчеркивает эксперт. – Общественности известны случаи выхождения правоохранительными органами за рамки полномочий, которыми они наделены действующим законодательством".

Принятый сегодня закон, по мнению Дениса Бондара, усилит ответственность людей, которые причастны к преступным группировкам. Но есть и риск того, что невиновным людям также будут вменять участие в преступных группировках – с целью давления на них и получения каких-либо "выгод".

"Хочется надеяться, что такой законопроект действительно поможет побороть организованную преступность в Украине. Но пока мы видим, что большинство недавно принятых законов в реальности работают не так, как задумывалось их авторами, исходя из публичных заявлений перед принятием", – резюмирует эксперт.

"Закон о ворах в законе": превышение полномочий полиции

Юрист, адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company" Александр Гришаков напомнил, что США сейчас охвачены митингами из-за полицейского произвола, приведшего к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. И что в Украине – также неблагополучная ситуация с превышением полномочий полицейскими.

"После громкого скандала с правоохранителями, подстрелившими мальчика в Переяслав-Хмельницком в Киевской области, в конце мая этого года разразился еще более крупный скандал с полицейскими из Кагарлыка (Киевская область). Напомню, что двое полицейских обвиняются в избиении и изнасиловании женщины, которая была задержана в качестве свидетеля. И на этом фоне депутаты Верховной Рады принимают так называемый "закон о борьбе с ворами" и методах борьбы с преступными группировками, – отмечает Александр Гришаков. – Согласно ему, создание преступного сообщества будет считаться уголовным преступлением и караться лишением свободы на строк от 7 до 20 лет; за участие в преступной группировке предусмотрен срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества; пребывание в статусе "вора в законе" предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Это то, что на поверхности. За кадром же, как часто у нас бывает, прописывается значительное расширение полномочий полиции и большего контроля над гражданами".

"Закон о ворах в законе": когда полицейский имеет право вас остановить

Александр Гришаков поделился с читателями портала "Комментарии" важными советами.

"Для того чтобы проверить у вас документы, полицейский должен иметь достаточные основания для этого, – подчеркивает Гришаков. – Каждому гражданину Украины необходимо понимать, что полицейский не имеет права руководствоваться внутренними убеждениями – он должен действовать по инструкциям".

По словам эксперта, в 32-й статье Закона Украины о национальной полиции, который, собственно, регулирует деятельность полицейских, сказано, что остановить вас на улице и требовать документы правоохранитель имеет право лишь в таких случаях:

- когда ваша внешность похожа на преступника, который разыскивается, или на без вести пропавшего человека;

- если существует достаточно оснований полагать, что остановленное лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;

- если есть подозрение на наличие оружия, боеприпасов или наркотических средств;

- если вы находитесь на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля.

"Когда полицейский требует от вас предъявления документов для проверки, не давайте документы лично в руки, – предупреждает Александр Гришаков. – Перед тем, как что-то показывать, попросите, чтобы полицейский представился и сам показал удостоверение в развернутом виде – для полного ознакомления. Такое требование не может быть проигнорировано, ведь согласно ст. 18 указанного Закона, полицейский обязан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информации, не выпуская его из рук".

Ранее "Комментарии" писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые пункты Уголовного кодекса Украины. Как известно, правки коснутся лишь тех законодательных актов, в которых говорится об ответственности за преступления, совершенные группой лиц.

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