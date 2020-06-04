Адвокат Порошенко отреагировал на принудительный привод в ГБР

Адвокат бывшего пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал решение Государственного бюро расследований о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос. Адвокат Порошенко назвал такое решение незаконным на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, закон "нагло нарушен в который раз". Согласно статье 482-2 УПК Украины, такие ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Игорь Головань утверждает, что Петра Порошенко не информировали о судебном заседании и не приглашали к участию. Адвокат считает, что Генеральный прокурор, следователи ГБР и Печерский суд не переживают о требованиях закона.

Печерский районный суд Киева сообщил о принудительном приводе на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в роли свидетеля.

Как сообщал портал "Комментарии", директор музея Ивана Гончара рассказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко попросил провести выставку после вызова на допрос в Государственное бюро расследований.

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