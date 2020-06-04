Адвокат Порошенко отреагировал на принудительный привод в ГБР

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Адвокат бывшего пятого президента Украины Петра Порошенко
Игорь Головань прокомментировал решение Государственного бюро расследований о
принудительном приводе Петра Порошенко на допрос. Адвокат Порошенко назвал
такое решение незаконным на своей официальной странице в Facebook.
По его словам, закон "нагло нарушен в который раз". Согласно
статье 482-2 УПК Украины, такие ходатайства должны рассматриваться при обязательном
участии народного депутата. Игорь Головань утверждает, что Петра Порошенко не
информировали о судебном заседании и не приглашали к участию. Адвокат считает,
что Генеральный прокурор, следователи ГБР и Печерский суд не переживают о
требованиях закона.
Печерский районный суд Киева сообщил о принудительном
приводе на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в роли свидетеля.
Как сообщал портал "Комментарии", директор музея Ивана
Гончара рассказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко попросил провести выставку после вызова на допрос в Государственное бюро расследований.
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