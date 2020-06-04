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Главная Новости Политика внутренняя политика Юлия Тимошенко "вышла в свет" в эксклюзивной защитной маске
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Юлия Тимошенко "вышла в свет" в эксклюзивной защитной маске

Защитную маску с изысканной вышивкой главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко подарила дочь одного из коллег

сегодня, 21:57 comments901
Автор:

Екатерина Белоброва
Юлия Тимошенко "вышла в свет" в эксклюзивной защитной маске

Глава парламентской фракции "Батькивщина" и одна из самых ярких женщин в украинской политике Юлия Тимошенко похвасталась эксклюзивной защитной маской, которая является обязательным атрибутом на время национального карантина. Свою новинку народный депутат продемонстрировала в Instagram.

Как написала Тимошенко, стильный предмет защиты от вирусов ей подарила дочка одного из ее коллег, которая сама вышила на ней цветочный орнамент. 

"Кто сказал, что вынужденный дресс-код не может быть изысканным?", - подписала публикацию Юлия Владимировна.

Подписчики Тимошенко признали, что новая маска идеально соответствует всему образу главы оппозиционной фракции и подчеркивает ее исключительность на фоне прочих нардепов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАПК взялись проверить крупную сумму денег, которую Юлия Тимошенко выиграла в американском суде.

Сообщается, что ранее Тимошенко подала документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP. В частности, она получила 148 млн гривен, задекларировав их как "компенсацию вреда, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования".

Кроме того, проверяется декларирование 142 млн гривен, которые от компании Reid, Collins, Tsai LLP получил ее соратник Сергей Власенко. Деньги были перечислены четырьмя платежами.


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