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Главная Новости Политика внутренняя политика Протестующие под зданием Верховной Рады требуют отставки Авакова
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Протестующие под зданием Верховной Рады требуют отставки Авакова

Сейчас под зданием ВР уже собрались несколько сотен человек с требованием отправить Арсена Авакова в отставку

сегодня, 10:58
Автор:

Татьяна Веремеева
Протестующие под зданием Верховной Рады требуют отставки Авакова

Сегодня, 5 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков выступает в Верховной Раде с докладом по уголовным делам, среди которых особенно резонансными являются перестрелка в Броварах и изнасилованию женщины в полицейском участке в Кагарлыке. Об этом пишет "Громадське".

На фоне выступления в парламенте главы МВД под зданием Верховной Рады и Кабинета министров сегодня проходят акции протеста с требованием отставки Арсена Авакова. В частности, в 9:00 протестующие собрались на акцию "Авакова в отставку", которые аргументируют свои требования нерасследованными громкими делами и злоупотреблениями. В это же время началась организованная партией "Голос" акция "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!".

Еще одна акция началась в 10:00, организатором которой является партия "Правый сектор".

Уже после обеда под стенами Кабмина активисты обещают собраться на акцию "Против полицейского произвола в Украине".

Фото: "Страна"

Ранее "Комментарии" писали, что работа министра внутренних дел Арсена Авакова многим не по душе. В связи с этим, в парламенте проходит сбор подписей за отставку чиновника. С такой инициативой выступили депутаты от фракции "Слуга народа".


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/v-kieve-trebuyut-otstavki-avakova-pryamoj-efir
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