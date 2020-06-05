Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Валерий Дымов

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политический эксперт, директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

В 1987 году уроженец Николаева Валерий Дымов поступил на философский факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченка, где получил диплом по специальности "философ, преподаватель философии". В 95-м закончил аспирантуру Киевского национального экономического университета, учился в Академии государственного управления при Президенте Украины.

Занимался предпринимательской деятельностью в сфере реклама и политической рекламы.

После Оранжевой революции, в 2005 году, Дымова назначили на должность Директора Фонда социальной защиты инвалидов, но уже в октябре 2006 года он написал заявление об отставке с этой должности в знак протеста против назначения Виктора Януковича премьер-министром Украины.

С 2008 по 2009 годы возглавлял Аналитическое управление ЦИК НС "Наша Украина".

С момента поступления в университет и до сегодняшнего дня Валерий Дымов занимается активной общественной деятельностью и является главой центра "Форум".

"Будучи философом по образованию и по призванию, хорошо знаю и помню, что главная задача философа – не только объяснять мир, а менять его на основе справедливости и общественного блага. Будучи активным гражданином Украины, не мог, не могу и не смогу стоять в стороне от проблем, вызовов и угроз, которые были, есть, а в последнее время еще и усилились, перед моей страной, а значит и передо мной", - утверждает политический эксперт.

C некоторыми экспертными комментариями Валерия Дымова для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

"Обыски на "Плюсах": эксперты назвали причины и последствия для Зеленского"

"Усик на "Миротворце": просчет боксера или победа Кремля"



"Начав войну с социальными сетями, Трамп мог вдохновиться примером России и Китая"

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