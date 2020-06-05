Медведчук занял нишу оппонента номер один для МВФ и США, - Василевский

Рейтинги "Слуги народа" движутся вниз, а от резкого падения спасает только инерция президентских и парламентских выборов 2019 года. Об этом заявил политический обозреватель Евгений Василевский, анализируя результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Василевский поясняет, что "Слуга народа" имеет 31,2%, но рейтинг партии постепенно снижается.

"Рейтинг "слуг" держится благодаря инерции политических симпатий. Судите сами, выборы в Верховную Раду прошли всего 10 месяцев назад, до сих пор еще действует инерция президентских и парламентских выборов", - поясняет журналист.

По словам Василевского, "17,4% означают, что партия Медведчука нарастила свой рейтинг более чем на 30% по сравнению с результатом 13,05% на выборах в Верховную Раду в июле 2019-го".

Кроме того, Василевский перечислил несколько факторов, влияющих на рейтинги ОПЗЖ. В первую очередь, пишет он, "они заняли нишу идейного оппонента власти и используют каждый резонансный законопроект, чтобы подчеркнуть свою позицию". Яркий пример – это история с голосованием за "земельный закон", когда Давид Арахамия и другие депутаты СН прямо на камеры жаловались, что именно партия Медведчука не дает разрешить продажу земли. Также Василевский отметил, что Медведчук самостоятельно формирует политическую повестку – и посредством ее влияет на настроения избирателей.

"Например, именно он, как выразился чиновник Госдепартамента Джордж Кент, "ввел в игру" скандал из-за биолабораторий, которые работают по программам Пентагона. Как говорится, ничто не предвещало беды, а благодаря усилиям Медведчука тема биолабораторий превратилась для Госдепартамента и Пентагона в скандал международного уровня, когда открыто свои претензии высказали Китай и Россия", - оценил эксперт масштабы скандала.

"А теперь вопрос биолабораторий с подачи украинского оппозиционного политика еще будут рассматривать и в ООН", - напомнил он об обращении Виктора Медведчука и Рената Кузьмина в Организацию Объединенных наций.

Василевский пишет, что среди украинцев растет негодование в адрес МВФ и США, которые требуют принимать антисоциальные меры – а Медведчук открыто выступает в качестве главного оппонента Соединенных Штатов.

"И здесь Медведчук сознательно позиционирует себя как главный оппонент МВФ и США, который не боится критиковать внешнее управление и предлагает, как его демонтировать", - пояснил эксперт.

При этом, добавил обозреватель, "ПЕС" удалось перетянуть себе голоса избирателей, поддержавших "Голос". А "Голос", получившие на выборах 5,82%, в Верховной Раде потерялись, поэтому опрос КМИС дает им только 3,6%.

Что касается последней партии, которая преодолевает барьер 5%, то Василевский пишет, что ""Батькивщина" Юлии Тимошенко с результатом 8,9%, как видим, несущественно улучшила свой результат на досрочных выборах в Верховную Раду (8,18 % в июле 2019 года)". По словам Василевского, Тимошенко проигрывает на фоне более ярких оппозиционеров. Обозреватель считает, что у Тимошенко был хороший шанс проявить себя во время эпопеи с законом о продаже земли, "но Тимошенко & Co вели себя "для галочки", не особо усердствуя, поэтому просто потерялись на фоне ОПЗЖ, которые и тысячи поправок подали, и трибуну несколько дней блокировали".

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс. "Комментарии" узнали, как будут проходить выборы по-новому.

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