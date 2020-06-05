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Главная Новости Политика внутренняя политика Геращенко предложила Кличко баллотироваться в мэры Киева от Европейской солидарности
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Геращенко предложила Кличко баллотироваться в мэры Киева от Европейской солидарности

Партия Порошенко предложила мэру Киева присоединиться к ним на выборах

сегодня, 18:57
Автор:

Антон Корнилов
Геращенко предложила Кличко баллотироваться в мэры Киева от Европейской солидарности

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко предложила действующему мэру столицы Виталию Кличко баллотироваться на предстоящих выборах главы столицы от партии бывшего пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили в издании "ЛИГА.Новости" со ссылкой на обращение Ирины Геращенко к Виталию Кличко.

Действующему мэру Киева Виталию Кличко предложили возглавить список партии на выборах в Киевский городской совет, чтобы выдвинуть его кандидатом в мэры столицы. Также народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко напомнила, что партия Блок Петра Порошенко поддержала действующего мэра Киева Виталия Кличко на местных выборах в 2015 году.

В апреле в рейтинг кандидатов в столичные мэры Виталий Кличко побеждал с большим отрывом. 21 мая стало известно, что кандидатом в мэры Киева от партии "Голос" может стать телеведущий Сергей Притула. 28 мая в информационном пространстве заговорили о кандидатуре главного санитарного врача и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко. 30 мая Кличко объявил, что будет баллотироваться.

Как сообщал портал "Комментарии", в Слуге народа потеряли одного из кандидатов в мэры Киева.


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Источник: https://news.liga.net/politics/news/partiya-poroshenko-gotova-vydvinut-klichko-na-vyborah-mera-kieva
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