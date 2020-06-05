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Тищенко похвастался, что наполнил киевские песочницы. В сети сказали, что переборщил

Тищенко переполнил некоторые песочницы, поэтому дети не могут там играть

сегодня, 20:08
Автор:

Антон Корнилов
Тищенко похвастался, что наполнил киевские песочницы. В сети сказали, что переборщил

Народный депутат и потенциальный кандидат в мэры Киева на предстоящих выборах от партии "Слуга народа" Николай Тищенко похвастался, что наполнил песочницы на детским площадках в Святошинском районе столицы. На это обратили внимание журналисты издания TK Media.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook Николай Тищенко написал, что делает родной город комфортным и отреагировал на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках. Также Тищенко заявил, что привез песок совместно с Управляющей компанией Святошинского района.

"И это только начало!", — написал Тищенко, прикрепив к публикации фотографии в формате "было — стало".

Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание, что некоторые песочницы переполнены песком "с горкой", из-за чего дети не смогут играть в этом месте. На другой фотографии, как заметили пользователи, песок высыпали возле беседки на детской площадки вместо песочницы. Большинство пользователей отреагировали реакцией "Смех" на публикацию народного депутата Николая Тищенко.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Ирина Геращенко предложила действующему мэру Киева Виталию Кличко выдвигаться на предстоящих выборах мэра столицы от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".


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Источник: https://tk.media/news/tischenko-pohvalilsya-tem-chto-napolnil-kievskie-pesochnitsy-peskom-nekotorye-chrezmerno-2020-06-05
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