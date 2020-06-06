В Украине могут узаконить частные военные компании

В Украине сейчас разрабатываются законопроекты, которые могут сделать законной деятельность частных военных компаний. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.



Глава государства предложил участникам Консультативного совета принять участие в разработке законопроектов, которые позволят легализировать деятельность частных военных компаний в нашей стране. По словам Зеленского, сейчас есть два законопроекта, которые еще не зарегистрированы в Верховной Раде. Один из документов не предусматривает никаких ограничений и в соответствии с ним бизнес-группы могут официально сделать для себя частную армию. Правда, президент назвал такую возможность опасной. Он также обратил внимание на то, что необходимо разработать сбалансированный законопроект, в чем и может помочь Консультативный совет.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что наработки касательно законопроекта необходимо предложить парламенту как можно скорее, так как было бы хорошо, если парламент успеет принять их до закрытия текущей сессии.

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