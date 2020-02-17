На место отказавшегося от мандата «слуги»-мажоритарщика претендует 40 кандидатов

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №179 (Харьковская область). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



"Комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО №179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года, зарегистрировав 40 кандидатов", - сказано в сообщении.



Кроме того, трем кандидатам было отказано в регистрации из-за отсутствия документа о внесении денежного залога.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в ОИО №179 (Харьковская область) на 15 марта 2020 года.



На досрочных парламентских выборах в июле 2019 года победу на округе №179 одержал кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.



Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года Алексей Кучер был назначен главой Харьковской областной государственной администрации.

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