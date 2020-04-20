Названа тройка лидеров на кресло мэра Киева: шоумен Тищенко имеет все шансы на победу

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7031.56
ETH/USD
177.92
LTC/USD
41.80
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.77
RUB/UAH
0.37
Если бы выборы мэра Киева проходили бы сегодня, за действующего градоначальника Виталия Кличко проголосовали бы 27,2% жителей столицы, которые определились и готовы прийти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".
Примечательно, что ближайший преследователь, Николай Тищенко ("Слуга народа"), набирает всего на 3% меньше – 24,2%. Третье место у Сергея Притулы ("Голос") – 8,3%.
Кроме вышеупомянутой тройки, киевляне также готовы поддержать Андрея Пальчевского (владелец клиники "Eurolab") – 6,4%, Александра Омельченко – 5,1% и Борислава Березу – 4,1%.
Рейтинги других кандидатов – менее 4%.
Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" было проведено Социологической группой "Рейтинг" 16–19 апреля 2020 года. Аудитория опрошенных – жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Общая выборочная совокупность – 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Исследование проводилось методом опроса CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости