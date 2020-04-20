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Названа тройка лидеров на кресло мэра Киева: шоумен Тищенко имеет все шансы на победу

Согласно социологическим исследованием, нардеп Николай Тищенко все активнее заручается поддержкой столичных избирателей

сегодня, 13:35 638
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Названа тройка лидеров на кресло мэра Киева: шоумен Тищенко имеет все шансы на победу

Если бы выборы мэра Киева проходили бы сегодня, за действующего градоначальника Виталия Кличко проголосовали бы 27,2% жителей столицы, которые определились и готовы прийти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг". 

Примечательно, что ближайший преследователь, Николай Тищенко ("Слуга народа"), набирает всего на 3% меньше – 24,2%. Третье место у Сергея Притулы ("Голос") – 8,3%. 

Кроме вышеупомянутой тройки, киевляне также готовы поддержать Андрея Пальчевского (владелец клиники "Eurolab") – 6,4%, Александра Омельченко – 5,1% и Борислава Березу – 4,1%. 

Рейтинги других кандидатов – менее 4%.

Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" было проведено Социологической группой "Рейтинг" 16–19 апреля 2020 года. Аудитория опрошенных  жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Общая выборочная совокупность  2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Исследование проводилось методом опроса CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.


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