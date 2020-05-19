«Партия Олега Ляшко может пройти в следующий парламент», - эксперт

Согласно данным социологической группы "Рейтинг", стоит обратить внимание не только на партийных лидеров гонки, но и на партии, которые потенциально могут попасть в парламент. Одна из таких - Радикальная партия Ляшко, написал политический эксперт Петр Олещук на своей странице в Фейсбук.

По его словам, пока только 4 парламентские партии могут рассчитывать на твердое место в новом парламенте: Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина. При этом, рейтинги закрепляют полное деклассирования другой парламентской партии - "Голоса", которая с 2,5 процентами не может и не мечтать о парламент.

"А как же политические силы, которые еще недавно были в Верховной Раде, а теперь не представлены в парламенте? Как складывается судьба их политической поддержки? Среди этих политических сил лучшие позиции имеет сила Олега Ляшко. Они демонстрируют неплохую динамику, сохранив поддержку у 4%, а, следовательно, и электорат", - комментирует политический эксперт.

Петр Олещук считает, что подобная электоральная база позволяет более, чем обоснованно рассчитывать на успешное участие в следующих парламентских выборах. По крайней мере, расстояние до преодоления 5%-барьера – небольшое. При условии удачной предвыборной кампании преодолеть ее вполне реально.

Очевидно, что из всех партий, которые потеряли место в Верховной Раде, партия Ляшко адаптировалась к новым условиям лучше и, похоже на то, что готовится к "реваншу".

"Худшая ситуация в Оппоблоке, которая продолжает терять позиции. Если на выборах их поддержали более 3% избирателей, то теперь они едва достигают 2%. Похоже, ОПЗЖ продолжает "отгрызать" их электорат", - добавляет политолог.

Олещук отмечает, что позиции "Самопомощь" несколько улучшились, но, когда рейтинг – чуть больше процента, вряд ли это "улучшение" дает основания для оптимизма. Ну и совсем исчез с радаров победитель парламентских выборов 2014 года – "Народный фронт", о котором уже все забыли.

"Непопадание в парламент отразилось на партиях по-разному. Некоторые, такие как Радикальная партия, сохранили позиции и готовятся к "реконкисте", некоторые (как Опоблок) – понемногу теряют поддержку, а другие (как Самопомощь) прозябает на грани погрешности, некоторые (как Нарфронт) – вообще исчезли", - резюмирует политический эксперт Петр Олещук.

Напомним, что недавно у лидера РПЛ Олега Ляшко и его жены Роситы родился сын.

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