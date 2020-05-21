Досрочные выборы в Украине: что может подтолкнуть Зеленского распустить парламент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не распустит парламент, пока тот голосует за важные для страны законопроекты и не лоббирует интересы олигархов. Каковы шансы, что нас всё же ждут досрочные парламентские выборы, и что их может спровоцировать кроме воли президента, эксперты рассказали изданию "Комментарии".



Досрочные парламентские выборы маловероятны

Сейчас политическая ситуация в стране сложилась таким образом, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов маловероятно, считает политический эксперт Дмитрий Фучило.

"Ключевые законы – "банковский" и "земельный" – под личным контролем презедента Зеленского приняты. Таким образом, открыт путь к получению транша от МВФ. Руководствуясь этим обстоятельством, Владимир Александрович на пресс-конференции заявил, что не будет распускать Верховную Раду ІХ созыва. Да и так понятно, что лучшего результата и представительства ожидать не приходится, – отмечает Дмитрий Фучило. – Поэтому перевыборы в ближайшее время проходить не будут. А еще – потому что в части IV статьи 90 Конституции Украины отмечается: Полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, ... не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания". Нынешний состав парламента, напомню, избрали (досрочно) 21 июля 2020 года.

Понятно, воли гаранта Конституции на роспуск Рады пока нет. Но спровоцировать роспуск парламента, помимо воли президента, может сама ВР, считает политэксперт.

"Новоизбранная Рада в течение одного месяца с начала своей каденции должна сформировать коалицию депутатских фракций – в соответствии со статьей 83 Конституции, тем самым подтвердив работоспособность высшего законодательного органа, – говорит Дмитрий Фучило. – Если "большинство" (коалиция) не сформировано – это может стать основанием для президента завить о досрочном прекращении полномочий парламента и объявлении досрочных выборов. Также напомню, что главной задачей работы Верховной Рады, для функционирования государственной системы в целом, является назначение премьер-министра Украины и персонального состава Кабмина. Если хоть одно из этих условий не было реализовано, это, опять же, является основанием для президента распустить парламент. Как и если в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. То есть, если в течение этого периода не набиралось кворума депутатов для принятия законов (или по определенным другим причинам)".



Во времена независимости Украины досрочное прекращение полномочий Верховной Рады осуществлялись уже трижды, напоминает эксперт:



- Виктором Ющенко в 2007 году (ссылаясь на статью 90 Конституции, после затянувшегося политического кризиса в стране и противоборства с Виктором Януковичем);

- Петром Порошенко в 2014 году (распустил парламент, ссылаясь на отсутствие коалиции в соответствии со статьей 83 и 90 этой Конституции);

- Владимиром Зеленским в 2019 году (также заявил об отсутствии коалиции).

"Роспуск парламента – чрезвычайно ответственный шаг. Он зависит от политической воли истеблишмента или острого кризиса в стране и обществе, когда народ просто не доверяет своим избранникам с общим снижением доверия ко всей власти в целом, отмечает Дмитрий Фучило. – Манипуляции в этом процессе являются неотъемлемой составляющей механизма. К сожалению, Конституционный Суд, имеет исключительное право трактовать положения Конституции, часто идет "на поводке" у действующей власти, и пытается доказать свою верность путем принятия "нужных" решений. И это реальность всего периода его существования... И хоть сейчас риска досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, однако внутривидовая борьба внутри монобольшинства всё больше обостряется. И на фоне этого вероятность роспуска парламента в будущем сохраняется. Как мы понимаем – было бы желание, а причина найдется, что было продемонстрировано в прошлом году".

Досрочные парламентские выборы: все разваливается

Эксперт Украинского института будущего Ростислава Смирнов склоняется к тому, что у нас неминуемо ждут досрочные парламентские выборы.

"Партия "Слуга народа" не несет в себе никакой четкой идеологии. У нее нет общего концепта. Были набраны люди из разных лагерей влияния. Они еще и дробятся на группы, подгруппы. У Офиса президента – свои, у определенных кланов – свои. Сейчас пока Зеленский еще силен (все видят его рейтинг, все понимают, что всё держится на нём), по очень важным вопросам не идут массово ему наперекор. Хоть мы уже видим, что всё чаще монобольшинство не может самостоятельно ничего проголосовать. А Зеленскому периодически приходится лично приезжать в Раду и давить своим авторитетом", – говорит Ростислав Смирнов.

Но монобольшинство, подчеркивает эксперт УИБ, всё более явно сыплется.

"Откалываются то один, то другой кусок от этого вовсе не монолита, – отмечает Ростислав Смирнов. – Министров назначить не могут, за Саакашвили найти голоса не сумели. Всё чаще приходится пользоваться поддержкой других фракций, объединений, внефракционных нардепов. Раздора много, групп влияния много. Поэтому и я, и большинство экспертов, с которыми общаюсь, уверены – досрочные парламентские выборы неизбежны. И, скорее всего, об этом объявят уже в этом году".

Досрочные парламентские выборы: условия

Политический эксперт Сергей Таран считает, что досрочные парламентские выборы может спровоцировать резкое падение уровня доверия к власти. Чего, похоже, не избежать.

"Рейтинги и так снижаются. Но всё станет еще хуже, когда пройдет год со дня обретения Зеленским неограниченной власти. Это случилось в конце лета-2019, когда он получил подконтрольные парламент и правительство, – напоминает Сергей Таран. – Так что еще примерно до осени у него будет достаточно высокий рейтинг доверия. А потому пойдут проблемы. И когда власть стремительно начнет терять доверие, президент может пойти на досрочный роспуск парламента, чтобы "спустить пар", отвести удар от себя и перевести всю ответственность на ВР. Это может произойти в течение года-двух. Но вряд ли в этом году".

По мнению политэксперта, Зеленский в определенный момент просто встанет перед выбором: досрочные выборы парламента или президента.

"Предполагаю, он предпочтет роспуск Рады, – говорит Сергей Таран. – А повод не имеет особого значения в стране, где закон стал довольно условным понятием".

Напомним, вчера президент созвал большую пресс-конференцию и почти 3 часа отвечал на вопросы журналистов. Портал "Комментарии" с помощью экспертов разобрал наиболее яркие моменты мероприятия, а также проанализировал итоги деятельности Зеленского во главе государства.

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