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Выборы 2020: в Слуге народа рассказали, когда Украину окончательно поделят на ОТГ

На местные выборы украинцы должны пойти уже в составе новых ОТГ, а вот изменений в Конституцию следует ждать уже после выборов, - Виталий Безгин

29 мая 2020, 13:35
Автор:

Виолетта Комаровская

Выборы 2020: в Слуге народа рассказали, когда Украину окончательно поделят на ОТГ

На местные выборы в октябре 2020 года украинцы должны пойти уже в составе новых ОТГ. Об этом заявил нардеп из "Слуги народа" Виталий Безгин. Он утверждает, что процесс децентрализации вышел на финишную прямую, так как накануне Кабмин утвердили последние 3 плана касательно формирования территорий общин. 

Следующим этапом к изменению административно-территориального устройства станет голосование в парламенте. 

"В течении 10 или 12 дней мы ожидаем, что правительство внесет в Верховную Раду представление о районах. Это будет карта, на которой обозначат все новые районы и перечень общин, которые их сформируют", - говорит Безгин. 

Фактически эта карта и будет отражать новое административно-территориальное устройство Украины. В таком формате украинцы будут выбирать себе местную власть на выборах 25 октября. Однако в Конституции деление на новые административно-территориальные единицы отобразят, скорее всего, уже после местных выборов, рассказал глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства. 

"На местные выборы этой осенью страна должна идти из ОТГ на всех 100% территории", - подытожил нардеп. 

Процесс децентрализации в Украине стартовал еще после Революции достоинства. Он предполагает, что Украина будет разделена на громады, которые получат больше полномочий. Иначе будут распределяться деньги с бюджета. Чем больше громада сможет заработать, тем больше получит в свое распоряжение. 

Ранее "Коментарии" рассказывали о том, что в "Слуге народа" предложили правила проведения праймериз, где должны выбрать кандидатов в мэры самых крупных городов. 


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/
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