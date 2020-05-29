Выборы 2020: в Слуге народа рассказали, когда Украину окончательно поделят на ОТГ

На местные выборы в октябре 2020 года украинцы должны пойти уже в составе новых ОТГ. Об этом заявил нардеп из "Слуги народа" Виталий Безгин. Он утверждает, что процесс децентрализации вышел на финишную прямую, так как накануне Кабмин утвердили последние 3 плана касательно формирования территорий общин.

Следующим этапом к изменению административно-территориального устройства станет голосование в парламенте.

"В течении 10 или 12 дней мы ожидаем, что правительство внесет в Верховную Раду представление о районах. Это будет карта, на которой обозначат все новые районы и перечень общин, которые их сформируют", - говорит Безгин.

Фактически эта карта и будет отражать новое административно-территориальное устройство Украины. В таком формате украинцы будут выбирать себе местную власть на выборах 25 октября. Однако в Конституции деление на новые административно-территориальные единицы отобразят, скорее всего, уже после местных выборов, рассказал глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства.

"На местные выборы этой осенью страна должна идти из ОТГ на всех 100% территории", - подытожил нардеп.

Процесс децентрализации в Украине стартовал еще после Революции достоинства. Он предполагает, что Украина будет разделена на громады, которые получат больше полномочий. Иначе будут распределяться деньги с бюджета. Чем больше громада сможет заработать, тем больше получит в свое распоряжение.

Ранее "Коментарии" рассказывали о том, что в "Слуге народа" предложили правила проведения праймериз, где должны выбрать кандидатов в мэры самых крупных городов.

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