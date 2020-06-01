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В Слуге народа появился новый кандидат на пост мэра Киева

К праймериз Слуги народа, где выберут единого кандидата на пост мэра Киева, решил присоединиться народный депутат Александр Дубинский

сегодня, 10:40 comments1177
Автор:

Виолетта Комаровская

В Слуге народа появился новый кандидат на пост мэра Киева

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский решил попробовать свои силы в праймериз, где президентская партия выберет единого кандидата в мэры Киева. Об этом нардеп сообщил в официальном видеообращении, которое опубликовал в Youtube.

Дубинский и ранее намекал, что не против побороться за кресло мэра столицы. Несколько дней тому он опубликовал на Facebook свое видение того, как должны проходить праймериз в "Слуге народа". Тогда нардеп написал, что тоже намерен принять участие в предварительном голосовании. Правда, не уточнил в качестве кого пойдет - кандидата или избирателя. Теперь же все карты раскрыты. Дубинский открыто заявил о своих мэрских амбициях. 

"Я недоволен тем, как наш город развивается. Он сейчас идет не туда и управляют им не те люди", - обратился Дубинский к киевлянам.

При этом нардеп свое выступление начал на Шулявском мосту и объяснил почему: 

"Для этого разговора я выбрал Шулявский мост не случайно. Это неудобная конструкция. С нее неудобно съезжать и заехать на нее нормально невозможно. И эта конструкция обошлась киевлянам в 1,7 миллиард гривен. Например, в Китае за эти деньги построили бы 5 мостов". 

Вторую часть обращения Александр Дубинский записал уже на Крещатике, обвинив чиновников городской администрации в том, что они "превращают в город туй город каштанов".

"Я решил поучаствовать в праймериз, которые ранее объявил Владимир Зеленский, чтобы можно было выбрать лучшего кандидата от "Слуги народа", - подытожил депутат. 

Ранее о своем участии в борьбе за кресло мэра столицы намекнул и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который тоже не против поучаствовать в праймериз "Слуги народа". Когда именно состоится отбор единого кандидата - неизвестно. Правил праймериз также пока нет.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jJn302sNJ4s&feature=youtu.be
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