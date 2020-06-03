В Слуге народа появился еще один претендент на кресло мэра Киева

Нардеп Николай Тищенко идет на выборы мэра Киева. Для начала он собирается поучаствовать в праймериз "Слуги народа", где партия выберет единого кандидата. Об этом депутат официально объявил на своей страничке в Facebook.

Заявление Николая Тищенко неожиданностью для общественности не стало. Нардеп не держал интриги и ранее не раз говорил о своих мэрских амбициях. Однако в этот раз он решил сделать официальное заявление, чтобы сомнений не осталось ни у кого.

"Учитывая тот интерес, который возник у киевлян, а также журналистов, я сообщаю: я пойду на праймериз Слуги народа. Я, как столичный мажоритарщик, чувствую со стороны киевлян очень мощную поддержку и не могу подвести их", - написал Тищенко.

Вместе с тем, Тищенко призвал своих коллег по партии, которые также пожелают принять участие в праймериз, предлагать конструктивные идеи, которые в дальнейшем могут объединить киевлян.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. Украинцы будут голосовать за депутатов местных советов, а также выбирать себе мэров.

В "Слуге народа" решили выбирать кандидатов в руководители крупнейших городов на праймериз. Это предварительное голосование, где должны определить самого сильного кандидата. Провести его ранее предложил президент Владимир Зеленский.

31 мая о своих мэрских амбициях уже заявил депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский. Он даже записал видеообращение к киевлянам и своим коллегам. В тот же день свои претензии на кресло мэра столицы объявил коллега Дубинского по фракции в парламенте - Александр Ткаченко. Также не отрицает, что может поучаствовать в праймериз "Слуги народа", главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Что касается Николая Тищенко, то совсем недавно он впутался в карантинный скандал. Журналисты обвинили его в том, что его ресторан "Велюр" в Киеве принимал гостей, несмотря на запрет. Сам Тищенко это отрицает. А вы как считаете, было дело?





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