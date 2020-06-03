Арахамия анонсировал выборы в ОРДЛО: требования остаются прежними

Глава парламентского монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что, несмотря на скептицизм о возможности проведения местных выборов на временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, существует немалая доля вероятности их успешного проведения. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает агентство "РБК-Украина".

Так, нардеп подчеркнул, что весь выборный процесс зависитот того, сможет ли Украина организовать так называемый "компонент безопасности".

"В первую очередь, это восстановление оригинальных украинских границ. Если на границе с Ростовом будут наши пограничники и наши военные, то теоретически - это возможно. По состоянию на сейчас, ситуация такая, что это выглядит маловероятным. Но вы понимаете, все же может измениться. Ведь мы имеем четыре или пять месяцев до кампании", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о готовности официального Киева к компромиссам для возвращения Крыма и Донбасса под свой фактический контроль.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" - суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил глава МИД.



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