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Главная Новости Политика выборы Арахамия анонсировал выборы в ОРДЛО: требования остаются прежними
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Арахамия анонсировал выборы в ОРДЛО: требования остаются прежними

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, для проведения выборов в ОРДЛО требуется установить украинский контроль на границах

сегодня, 23:29
Автор:

Екатерина Белоброва

Арахамия анонсировал выборы в ОРДЛО: требования остаются прежними

Глава парламентского монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что, несмотря на скептицизм о возможности проведения местных выборов на временно-оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, существует немалая доля вероятности их успешного проведения. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает агентство "РБК-Украина".

Так, нардеп подчеркнул, что весь выборный процесс зависитот того, сможет ли Украина организовать так называемый "компонент безопасности".

"В первую очередь, это восстановление оригинальных украинских границ. Если на границе с Ростовом будут наши пограничники и наши военные, то теоретически - это возможно. По состоянию на сейчас, ситуация такая, что это выглядит маловероятным. Но вы понимаете, все же может измениться. Ведь мы имеем четыре или пять месяцев  до кампании", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о готовности официального Киева к компромиссам для возвращения Крыма и Донбасса под свой фактический контроль.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" - суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил глава МИД.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sluge-naroda-otsenili-veroyatnost-provedeniya-1591201713.html
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