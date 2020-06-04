Выборы по-новому: что хотят изменить депутаты в избирательном кодексе

Парламентский Комитет по организации государственной власти и местного самоуправления одобрил изменения в Избирательный кодекс. Законопроект передали на рассмотрение депутатам в сессионный зал. И рассматривать его начнут уже сегодня. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Украинцев ждет сразу несколько изменений в правилах голосования. Для начала депутаты предлагают установить конкретные даты, когда в стране могут проводиться любые внеочередные, дополнительные или промежуточные выборы. Это должно быть дважды в год, говорит заместитель главы Комитета Алина Загоруйко.

Сам процесс выборов станет более современным, так как могут подключить диджитал-технологии.

"Мы подымаем вопрос внедрения в процесс голосования электронных технологий. Это не будет альтернативой классическому голосованию, а лишь новой возможностью. Например речь идет о форме подачи избирательной документации, регистрации кандидатов онлайн", - говорит Загоруйко.

Избирательный порог для местных советов могут снизить. Если в громаде живет до 15 тысяч избирателей, они будут голосовать за кандидатов в местные советы по мажоритарной системе. Если избирателей больше, то формировать совет могут уже, голосуя за партии с открытыми списками.

Залог для кандидатов в мэры и местные советы могут уменьшить сразу в 4 раза. При этом один человек сможет одновременно баллотироваться и в мэры и в депутаты местного совета.

Все эти изменения прописаны в основном законопроекте. Но есть и альтернативный. Его автор - Роман Лозинский. Он считает, что уменьшить залог для кандидатов в 4 раза - недостаточно.

"Если уменьшить залог в 4 раза, это не поменяет ситуацию существенно и не позволит молодым и компетентным командам попасть в местные советы", - говорит Лозинский.

Вынести на голосование в первом чтении основной законопроект об изменениях в избирательное законодательство предложили 19 представителей Комитета. При этом 14 предложили своим коллегам в зале отклонить альтернативный законопроект.

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