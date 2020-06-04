Выборы по-новому: Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9632.09
ETH/USD
242.83
LTC/USD
47.33
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.10
RUB/UAH
0.39
Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания проголосовала в
первом чтении изменения в Избирательный кодекс.
Согласно новому закону в Украине может появиться возможность электронного
голосования. Также будет усилена ответственность за нарушения избирательного
законодательства и более подробно описана квалификация подкупа избирателей.
Важными являются изменения касательно пропорциональной избирательной системы
с открытыми списками. Такую систему должны установить для городов, в которых
более 15 тыс. избирателей, в то время как раньше она была установлена для
населенных пунктов, в которых больше 90 тыс. избирателей.
Законопроекту предстоит пройти финальное голосование, а также в него еще должны внести правки.
Наиболее важные изменения выделил политтехнолог Олег Постернак.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что парламентский Комитет по организации государственной власти и местного самоуправления одобрил изменения в Избирательный кодекс. Документ предполагает несколько изменений в правилах голосования. Депутаты предлагают установить конкретные даты, когда в стране могут проводиться любые внеочередные, дополнительные или промежуточные выборы – это должно быть дважды в год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости