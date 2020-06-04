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Выборы по-новому: Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Перед финальным голосованием в Раде в законопроект об изменениях в Избирательный кодекс внесут ряд правок

сегодня, 14:04
Автор:

Татьяна Веремеева

Выборы по-новому: Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс

Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания проголосовала в первом чтении изменения в Избирательный кодекс.

Согласно новому закону в Украине может появиться возможность электронного голосования. Также будет усилена ответственность за нарушения избирательного законодательства и более подробно описана квалификация подкупа избирателей.

Важными являются изменения касательно пропорциональной избирательной системы с открытыми списками. Такую систему должны установить для городов, в которых более 15 тыс. избирателей, в то время как раньше она была установлена для населенных пунктов, в которых больше 90 тыс. избирателей.

Законопроекту предстоит пройти финальное голосование, а также в него еще должны внести правки.

Наиболее важные изменения выделил политтехнолог Олег Постернак.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что парламентский Комитет по организации государственной власти и местного самоуправления одобрил изменения в Избирательный кодекс. Документ предполагает несколько изменений в правилах голосования. Депутаты предлагают установить конкретные даты, когда в стране могут проводиться любые внеочередные, дополнительные или промежуточные выборы – это должно быть дважды в год.


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