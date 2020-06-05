В Слуге народа потеряли одного из кандидатов в мэры Киева

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Ткаченко собирается отказаться от участия в партийных праймериз и не будет соревноваться за право быть единым кандидатом в мэры Киева. Об этом он сам сказал в эфире утренней программы на телеканале "1+1". Напомним, накануне Ткаченко назначили в Кабмин министром культуры и информполитики.

Своих мэрских амбиций Александр Ткаченко особо не скрывал. Он не раз говорил, что будет бороться за кресло столичного руководителя. В последний раз заявил об этом несколько дней тому. Однако уже вчера депутату из "Слуги народа" коллеги по парламенту вручили портфель министра. Видимо, для Ткаченко он оказался более ценным, нежели мэрское кресло.

"Означает ли ваше назначение в Кабмин то, что вы откажитесь от своих мэрских амбиций?", - спросил нынче утром у Ткаченко ведущий "1+1". На что новоиспеченный министр культуры ответил кратко: "Очевидно".

За назначение Александра Ткаченко в правительство депутаты проголосовали в четверг, 4 июня. Большинство голосов в поддержку кандидата были из "Слуги народа". "Голос" и "Батькивщина" вообще отказались голосовать. "Европейская солидарность" и "ОПЗЖ" голосовали против Ткаченко.

Кроме Ткаченко о своем желании поучаствовать в борьбе за кресло мэра Киева ранее открыто заявили еще несколько нардепов из "Слуги народа". Сначала видеообращение к киевлянам и партийным коллегам записал Александр Дубинский. Затем заявление в Facebook опубликовал Николай Тищенко. Также ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал возможность баллотироваться в мэры от "Слуги народа".

Единого кандидата партия собирается выбрать во время праймериз. Это такая форма предварительного голосования. Провести его предложил президент Владимир Зеленский. Когда именно состоятся праймериз "Слуги народа" - пока неизвестно, как и неизвестно, по каким правилам они будут проходить.

Кого хотят видеть мэром сами киевляне, у них есть еще время подумать. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

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