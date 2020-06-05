kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9783.05

ETH/USD

244.32

LTC/USD

47.55

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В Слуге народа потеряли одного из кандидатов в мэры Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

В Слуге народа потеряли одного из кандидатов в мэры Киева

Новоиспеченный министр культуры Александр Ткаченко собирается отказаться от участия в праймериз "Слуги народа", где будут выбирать единого кандидата в мэры Киева

сегодня, 10:17
Автор:

Виолетта Комаровская
В Слуге народа потеряли одного из кандидатов в мэры Киева

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Ткаченко собирается отказаться от участия в партийных праймериз и не будет соревноваться за право быть единым кандидатом в мэры Киева. Об этом он сам сказал в эфире утренней программы на телеканале "1+1". Напомним, накануне Ткаченко назначили в Кабмин министром культуры и информполитики. 

Своих мэрских амбиций Александр Ткаченко особо не скрывал. Он не раз говорил, что будет бороться за кресло столичного руководителя. В последний раз заявил об этом несколько дней тому. Однако уже вчера депутату из "Слуги народа" коллеги по парламенту вручили портфель министра. Видимо, для Ткаченко он оказался более ценным, нежели мэрское кресло. 

"Означает ли ваше назначение в Кабмин то, что вы откажитесь от своих мэрских амбиций?", - спросил нынче утром у Ткаченко ведущий "1+1". На что новоиспеченный министр культуры ответил кратко: "Очевидно". 

За назначение Александра Ткаченко в правительство депутаты проголосовали в четверг, 4 июня. Большинство голосов в поддержку кандидата были из "Слуги народа". "Голос" и "Батькивщина" вообще отказались голосовать. "Европейская солидарность" и "ОПЗЖ" голосовали против Ткаченко. 

Кроме Ткаченко о своем желании поучаствовать в борьбе за кресло мэра Киева ранее открыто заявили еще несколько нардепов из "Слуги народа". Сначала видеообращение к киевлянам и партийным коллегам записал Александр Дубинский. Затем заявление в Facebook опубликовал Николай Тищенко. Также ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал возможность баллотироваться в мэры от "Слуги народа".

Единого кандидата партия собирается выбрать во время праймериз. Это такая форма предварительного голосования. Провести его предложил президент Владимир Зеленский. Когда именно состоятся праймериз "Слуги народа" - пока неизвестно, как и неизвестно, по каким правилам они  будут проходить.

Кого хотят видеть мэром сами киевляне, у них есть еще время подумать. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/video/video-novini/oleksandr-tkachenko-prokomentuvav-svoyi-merski-ambiciyi.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!