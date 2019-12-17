В Баку прошла торжественная церемония встречи президентов Зеленского и Алиева

В азербайджанской столице Баку состоялась торжественная церемония открытия встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом информирует пресс-центр Офиса президента.

Так, опубликовано видео официальной церемонии встречи лидеров, которая прошла возле резиденции азербайджанского президента. Глав государств приветствовал почетный караул, прозвучали государственные гимны обеих стран. Сообщается, что далее планируют провести переговоры делегаций под руководством обоих президентов. Кроме того, анонсируется подписание двусторонних меморандумов.

Напомним, украинский лидер со вчерашнего дня с официальным визитом находится в Азербайджанской Республике.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, глава государства Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли в Республику Азербайджан с официальным визитом. Помимо деловых встреч с президентом и премьер-министром Азербайджана, украинский президент и первая леди встретятся с украинской общиной в Азербайджане. А также собираются посетить музей Бакинского славянского университета.