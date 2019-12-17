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Туристические потоки и правительственная связь: Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений

Украина и Азербайджан заключили соглашения между определенными городами для развития туризма

17 декабря 2019, 13:36
Автор:

• Таисия Ерохина

В Баку во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского был подписан ряд украинско-азербайджанских двусторонних документов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, протокол о намерениях между городами Одессой и Гяднжа подписали чрезвычайные и полномочные послы обеих стран - Владислав Каневский и Азер Худиев. А еще они заключили договор между городами Трускавец и Губа: документ регулирует торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Отметим, что в прошлом году товарооборот между странами составил около 900 млн долларов, однако объемы планируют наращивать. В ходе переговоров украинский лидер подчеркнул необходимость развивать туристические потоки. Так, Зеленский заявил о предпочтениях украинского Трускавца азербайджанцами, но и еще пригласил посетить одесские пляжи.

Кроме того, еще два документа подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега - министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров. Так, соглашение регулирует сотрудничество относительно условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана. Также министры заключили двустороннее соглашение для организации линии межгосударственной правительственной связи между столицами стран.

Отметим, что главы государств заявили о положительном ходе переговоров и близких стратегических позициях. В частности, президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили войну на востоке Украины и нагорно-карабахский конфликт. Так, обе страны имеют общую позицию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Недавно "Комментарии" писали, что опубликовано видео открытия торжественной церемонии встречи президентов Украины и Азербайджана.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/u-prisutnosti-prezidentiv-ukrayini-ta-azerbajdzhanu-pidpisan-58917
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