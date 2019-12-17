Туристические потоки и правительственная связь: Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений

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В Баку во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского был подписан ряд украинско-азербайджанских двусторонних документов. Об этом
сообщила пресс-служба Офиса президента.
Так, протокол о намерениях между городами Одессой и Гяднжа подписали чрезвычайные
и полномочные послы обеих стран - Владислав Каневский и Азер Худиев. А еще
они заключили договор между городами Трускавец и Губа: документ регулирует торгово-экономическое,
научно-техническое и культурное сотрудничество. Отметим, что в прошлом году
товарооборот между странами составил около 900 млн долларов, однако объемы планируют
наращивать. В ходе переговоров украинский лидер подчеркнул необходимость развивать
туристические потоки. Так, Зеленский заявил о предпочтениях украинского Трускавца азербайджанцами, но и еще пригласил посетить одесские пляжи.
Кроме того, еще два документа подписали министр иностранных дел Украины
Вадим Пристайко и его коллега - министр иностранных дел Азербайджанской
Республики Эльмар Мамедъяров. Так, соглашение регулирует сотрудничество относительно условий
ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством
экономики Азербайджана. Также министры заключили двустороннее соглашение для организации
линии межгосударственной правительственной связи между столицами стран.
Отметим, что главы государств заявили о положительном ходе переговоров и близких стратегических позициях. В частности, президент Украины Владимир Зеленский и
президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили войну на востоке Украины и
нагорно-карабахский конфликт. Так, обе страны имеют общую позицию о восстановлении
суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
Недавно "Комментарии" писали, что опубликовано видео открытия торжественной
церемонии встречи президентов Украины и Азербайджана.
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